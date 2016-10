Generation 50plus: Das sind die Spitzenverdiener unter den Best Agern

Unter den angestellten Best Agern verdienen Chefärzte und Unternehmensberater am meisten. Das hat das Gehaltsportal “Gehalt.de” ermittelt. Auch Geschäftsführer, Vertriebsleiter und die kaufmännische Leiter über 50 erzielen demnach hohe Gehälter.

Der Posten, der über 50-jährigen Beschäftigten in einer Führungsposition, der am besten bezahlt wird ist laut Gehalt.de der Chefarzt. Das durchschnittliche Jahresgehalt beträgt demnach 193.222 Euro. Auf dem zweiten Rang liegen die Unternehmensberater mit einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 186.616 Euro.

Für die Untersuchung hat Gehalt.de 34.949 Gehaltsdaten der letzten zwölf Monate analysiert um zu ermitteln, in welchen Berufen Fach- und Führungskräfte in der Altersgruppe 50plus die höchsten Gehälter beziehen. Zu den Spitzenverdienern zählen zudem Geschäftsführer (159.127 Euro) sowie Beschäftigte in der Vertriebs- (140.746 Euro) und kaufmännischen Leitung (136.962 Euro).

Von den über 50-jährigen Beschäftigten ohne Personalverantwortung verdienen laut Gehalt.de diejenigen Best Ager am besten, die in der Abteilung “Business Development” arbeiten. Ihr durchschnittliches Jahresgehalt liegt demnach bei 104.489 Euro. Darauf folgen Best Ager in der technischen Forschung und Entwicklung (90.542 Euro) sowie IT-Berater mit rund 89.222 Euro im Jahr.

Studium zahlt sich aus

Auch Vertriebsingenieure (88.843 Euro) und Fachärzte (87.173 Euro) zählen zu den Fachkräften mit dem höchsten Jahreseinkommen. Betrachtet man die Gehälter der Fach- und Führungskräfte unabhängig in Zusammenhang mit einem akademischen Hintergrund zeigt sich, dass die Akademiker unter den Führungskräfte über 50 Jahre besser vergütet werden als diejenigen ohne Studium.

Mit einem Universitätsabschluss verdienen die Führungskräfte 50plus laut Gehalt.de durchschnittlich rund 126.200 Euro im Jahr. Akademische Fachkräfte ohne Personalverantwortung aus der Altersgruppe der Best Ager erhalten mit 68.780 Euro mehr als 57.000 Euro weniger. Best Ager, die ohne akademischen Abschluss als Führugnskrafte arbeiten, verdienen indes rund 89.600 Euro jährlich, Fachkräfte ohne akademischen Hintergrund lediglich rund 40.750 Euro. (jb)

Foto: Shutterstock