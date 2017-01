Neue App: Digitaler Vertragsmanager ohne Maklermandat

Das Hamburger Softwarehaus Eufina hat die App “Vertrag im Blick” gestartet, die von Verbrauchern eigenständig oder gemeinsam mit dem bestehenden Berater genutzt werden kann. Um die App zu nutzen, muss laut Eufina keine Maklervollmacht erteilt werden.



“Vertrag im Blick” ist kostenfrei im Apple Store und Google Play Store verfügbar. Die App soll Nutzern einen Überblick über bestehende Verträge aus Versicherungen, Finanzen, Strom und Gas, Telekommunikation, Mitgliedschaften/Abonnements und aller dazugehöriger Dokumente ermöglichen.

Eine weitere Funktion der App ist der “Kündigungswecker”, der an den nächstmöglichen Kündigungstermin der Verträge erinnert. Mit integrierten Vergleichsrechnern zu Versicherungen, Stromtarifen, Darlehen und Internetverbindungen können bestehende Verträge überprüft und gegebenenfalls neue abgeschlossen werden. Ein persönlicher Bedarfscheck soll zudem zeigen, welche Versicherungsverträge wichtig beziehungsweise unwichtig sind.

White-Label-Lösung für Berater und Vertriebe

“Vertrag im Blick” kann von Verbrauchern eigenständig oder gemeinsam mit ihrem bestehenden Berater genutzt werden. Auch Datentausch, Schadenmeldung und Chat sollen über die App möglich sein. Anders als andere Apps bietet “Vertrag im Blick” Endkunden die Möglichkeit, ihre Versicherungs- und Anlageberater zu behalten.

Berater haben zudem die Möglichkeit “Vertrag im Blick” ihren Kunden als digitales Kundencenter anzubieten. Hierfür lässt sich die App mit dem Logo des Beraters personalisieren und der Funktionsumfang der App anpassen. “Vertrag im Blick” kann per API an ein bestehendes Maklerverwaltungsprogramm angebunden werden. Als White-Label-Version kann die App laut Eufina in bestehende IT-Strukturen integriert werden. (jb)

Foto: Shutterstock