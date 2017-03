Axa: Neuer Leiter Makler- und Partnervertrieb

Wie der Versicherungskonzern Axa mitteilt, hat Christian D. F. Pape (33) zum März 2017 die Leitung des Makler- und Partnervertrieb im Bereich Lebens- und Krankenversicherung übernommen. Er folgt auf Wolfgang Ruckwied, der bereits im Dezember 2016 in den Ruhestand ging.

Christian Pape leitet seit März den Makler- und Partnervertrieb im Bereich Lebens- und Krankenversicherung des Konzerns. Zuletzt war der studierte Betriebswirt Leiter der Maklerdirektion München der Gothaer Allgemeine Versicherung AG. In dieser Funktion verantwortete er alle Sparten.

Zuvor war Pape als Maklerberater beim Continentale Versicherungsverbund tätig, wo er auch seine er auch seinen berufliche Werdegang als Trainee begonnen hatte. Während seines ersten Jobs schloss er einen berufsbegleitenden Studium zum MBA mit Schwerpunkt Versicherungsmanagement ab.

Kombination aus persönlicher Beratung und digitaler Unterstützung

Er will sich in seiner neuen Position dafür einsetzen, dass sowohl persönliche Beratung als auch digitale Services an Bedeutung gewinnen, um veränderten Markt- und Kundenerwartungen gerecht zu werden.

“Ich bin der festen Überzeugung, dass wir Maklern mit der Kombination aus persönlicher Beratung und digitaler Unterstützung einen echten vertrieblichen Mehrwert bieten können”, sagt Pape.

Pape ist Nachfolger von Wolfgang Ruckwied, der nach fast 50-jähriger Betriebszugehörigkeit im Dezember 2016 in den Ruhestand ging. (jb)

Foto: Axa