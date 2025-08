50 Jahre DVAG – 6 Vermögensberaterinnen und Vermögensberater im Interview

„Die Dankbarkeit meiner Kunden ist der größte Antrieb“

Verena Engels, 40 Jahre alt, ausgebildete Bankkauffrau und seit 15 Jahren bei der Deutschen

Vermögensberatung in Übach-Parlenberg

Verena Engels (Foto: DVAG)

Wie war Ihr Leben bevor Sie zur DVAG kamen?

Engels: Nach meinem Abitur habe ich eine Ausbildung bei der Sparkasse gemacht. Die Arbeit mit Menschen und ihren finanziellen Zielen hat mir immer Spaß gemacht – aber ich habe früh gemerkt, dass die Möglichkeiten dort begrenzt sind. Nach ein paar Jahren in der Sparkasse habe ich zunehmend das Bedürfnis verspürt, meinen Beruf selbstbestimmter auszuüben und meine Kundinnen und Kunden umfassender begleiten zu können.

Was waren die Gründe für Ihren Wechsel?

Engels: Ich wollte mehr individuelle Freiheit – sowohl in der Beratung meiner Kundinnen und Kunden als auch in meiner persönlichen Entwicklung. Durch einen Kontakt in meinem privaten Umfeld bin ich auf die Deutsche Vermögensberatung aufmerksam geworden. Die Möglichkeit, meine Beratung selbst zu gestalten, mich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln, hat mich überzeugt. 2010 habe ich den Schritt gewagt – und ihn nie bereut. Zuvor war ich an Vorgaben gebunden – Produkte, Zeitvorgaben, Zielsysteme. Ich konnte oft nicht so beraten, wie ich es für den Kunden eigentlich sinnvoll gefunden hätte. Die Deutsche Vermögensberatung hat mir die Chance gegeben, genau das zu tun: bedarfsgerecht, individuell und mit langfristigem Blick. Hinzu kam mein Wunsch nach beruflicher Weiterentwicklung. Ich wollte nicht nur eine Beraterin von vielen sein, sondern mein eigenes Unternehmen aufbauen – mit einer starken Marke im Rücken. Hier habe ich die Möglichkeit, langfristige Beziehungen aufzubauen, mich unternehmerisch zu entfalten und stetig weiterzuentwickeln.

Was macht die Arbeit bei der DVAG so besonders?

Engels: Die persönliche Anerkennung und der unternehmerische Gestaltungsspielraum machen für mich den entscheidenden Unterschied. Ich arbeite eigenverantwortlich, aber nie allein. Die Unterstützung, die wir bei der DVAG erhalten – fachlich, technisch und menschlich – ist außergewöhnlich. Gleichzeitig habe ich die Freiheit, meinen eigenen Stil zu entwickeln. Ich kann kreativ sein, flexibel arbeiten und mein Arbeitsalltag richtet sich nach meinen Bedürfnissen und denen meiner Familie.

Was war für Sie die prägendste Zeit bei der DVAG?

Engels: Am prägendsten war für mich ganz klar, als ich in meiner selbstständigen Tätigkeit Mutter geworden bin. Ich habe dabei sehr intensiv gespürt, wie wertvoll die Flexibilität ist, die mir die DVAG bietet – aber ich musste gleichzeitig auch lernen, was es bedeutet, zwei Rollen miteinander zu vereinbaren: die der Mutter und die der engagierten Vermögensberaterin, die bis dahin oft und gern lange gearbeitet hat.

Wir mussten uns einspielen – familiär, emotional, auch finanziell. Ich musste mich neu strukturieren und lernen, meine Prioritäten anders zu setzen, ohne dabei meine Leidenschaft für meinen Beruf zu verlieren. Besonders dankbar bin ich meinem Lebenspartner, der mich von Anfang an unterstützt hat – auch in schwierigen Zeiten. Dass eine Frau nach der Geburt weiterhin erfolgreich im Beruf bleibt und gleichzeitig der Partner aktiv mitgestaltet, ist leider noch nicht überall selbstverständlich – für uns aber ein starkes Modell.

Was ist für Sie das Wichtigste bei Ihrer Arbeit?

Engels: Die Dankbarkeit meiner Kunden ist der größte Antrieb. Wenn ich sehe, dass meine Beratung ihnen Klarheit, Sicherheit oder sogar neue Perspektiven verschafft, weiß ich: Das hat Sinn. Auch nach 15 Jahren ist es für mich keine Routine. Jeder Kunde bringt eine eigene Geschichte mit, jede Situation ist anders. Ich verfolge auch ganz klar die Vision meiner Familie und mir ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Das treibt mich jeden Tag an – unabhängig davon, wie leicht oder herausfordernd er ist.

Die Finanz- und Versicherungsbranche ist nach wie vor von Männern dominiert. Wie nehmen Sie es als Vermögensberaterin wahr, in der Branche tätig zu sein?

Engels: Das ist nach wie vor so, keine Frage. Aber ich sehe darin auch eine große Chance. Frauen bringen in die Beratung oft eine andere Perspektive ein – oft eine besondere Sensibilität für Lebenssituationen, Empathie und Organisationstalent. Ich erlebe häufig, dass gerade weibliche Kunden sich bei mir gut aufgehoben fühlen. Ich wünsche mir, dass mehr Frauen erkennen, wie viel Potenzial in diesem Beruf steckt – nicht nur finanziell, sondern auch menschlich. Die DVAG bietet die idealen Rahmenbedingungen, um als Frau erfolgreich und selbstbestimmt Karriere zu machen.