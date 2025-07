DVAG – 50 Jahre Zukunft: Top-Berufschancen als Finanzcoach

Seit Jahrzehnten belegt die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) mit weitem Abstand Platz Eins in der Cash.-Hitliste der Finanzvertriebe und erzielt regelmäßig neue Rekordergebnisse. Unter der Führung von Andreas Pohl hat die mit acht Millionen Kunden größte eigenständige Finanzberatung Deutschlands ihren Umsatz in der letzten Dekade mehr als verdoppelt. Im Geschäftsjahr 2024 wurde dabei erstmals ein Umsatz von über 2,5 Milliarden Euro erzielt. „Unser Erfolg basiert vor allem auf Kundennähe, Marktverständnis und Vertrauen“, so Andreas Pohl, Vorstandsvorsitzender der DVAG, anlässlich des 50-jährigen Jubiläums.

Die Geschäftszahlen sind umso eindrucksvoller, da sich die Finanzbranche aktuell in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld mit zahlreichen geopolitischen Spannungen und äußerst volatilen Märkten bewegt. In den Beratungsgesprächen sind Vermögensberaterinnen und Vermögensberater daher häufiger mit Fragen und Unsicherheiten zu den eigenen Finanzen konfrontiert. „Die Kundinnen und Kunden schätzen umso mehr, dass sie in diesen Zeiten ihren persönlichen Ansprechpartner an ihrer Seite haben. Deshalb ist und bleibt unsere Allfinanzberatung ein außergewöhnliches Wachstumsfeld“, unterstreicht Andreas Pohl, der das Familienunternehmen von seinem Vater, Unternehmensgründer Dr. Reinfried Pohl übernahm.

Zum historischen Umsatzerfolg haben maßgeblich die rund 18.000 selbstständigen Vermögensberaterinnen und Vermögensberater beigetragen, die auch als Finanzcoaches bezeichnet werden. Rund 14.000 Anträge wurden im vergangenen Jahr täglich eingereicht, der Bestand der betreuten Verträge erreichte einen neuen Höchststand von 256,8 Milliarden Euro. Unter diesen überzeugenden Rahmenbedingungen startet das Familienunternehmen in sein 50. Jubiläumsjahr unter dem Motto „50 Jahre Zukunft“.

Allfinanzberatung mit Weitsicht

Die Erfolge der DVAG sind kein Zufall, sondern Ergebnis des langfristigen Geschäftsmodells der Allfinanzberatung. Das Beratungskonzept ist ganzheitlich im Sinne des 360 Grad-Ansatzes angelegt. Der Begriff „360 Grad“ steht dabei für eine vollständige Betrachtung aus allen Blickwinkeln. Das bedeutet, die Beratung ist umfassend und berücksichtigt alle relevanten Aspekte eines Problems oder einer Situation. „Es stehen also nicht nur die unmittelbaren Anliegen des Kunden im Fokus, sondern auch deren Auswirkungen auf andere Bereiche des Lebensumfelds bei Privatkunden oder des Unternehmens bei Firmenkunden. Unsere Vermögensberater erarbeiten eine nachhaltige und umfassende Lösung, die sowohl kurzfristige als auch langfristige Ziele berücksichtigt“, erläutert Robert Peil, Mitglied des Vorstandes der DVAG und zuständig für die Koordination der Vertriebsbereiche, Veranstaltungen, Führungsausbildung und Berufsbildungszentren, das Beratungskonzept. Dabei steht einzig der Kundennutzen im Mittelpunkt.

„Die Kundinnen und Kunden schätzen umso mehr, dass sie in diesen Zeiten ihren persönlichen Ansprechpartner an ihrer Seite haben“, weiß Andreas Pohl, DVAG-Vorstandsvorsitzender.

Auffällig ist, dass sowohl der Vorstandsvorsitzende als auch das Managementteam gleichermaßen die langfristige Sicht in den Fokus rücken. Renditeziele und kurzfristige Strategien zur Maximierung von Quartalszahlen spielen keine Rolle. Den Brancheninsidern werden ideale Rahmenbedingungen für die langfristige und nachhaltige Kundenbeziehung angeboten. Denn DVAG-Finanzcoaches arbeiten unabhängig von Vertriebsvorgaben und haben so die Freiheit, individuelle Konzepte für die unterschiedlichen Lebenslagen und variierenden Ziele ihrer Kunden zu entwickeln. Sie gehen dabei flexibel auf aktuelle Marktentwicklungen und geänderte Kundenbedürfnisse ein. Die Kunden erhalten folglich maßgeschneiderte Lösungen für den Vermögensaufbau, die Absicherung und die Altersvorsorge.

Attraktive Karriereperspektiven