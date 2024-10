AfW zur Reform der privaten Altersvorsorge: „Viel Licht, wenig Schatten“

Bund der Steuerzahler kündigt weitere Klage gegen Renten-Besteuerung an

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) sieht in bestimmten Fällen die Doppelbesteuerung bei Renten und will diese "dingend vermeiden". Er fordert, dass der Gesetzgeber tätig wird und will dies auch mit einer weiteren Klage gegen die derzeitigen Regelungen untermauern.