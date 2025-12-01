Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Allianz hält Verzinsung stabil: Lebensversicherung bleibt bei bis zu 3,8 Prozent

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Allianz-Flaggen
Foto: Allianz
Die Allianz hatte ihre laufende Verzinsung nach dem Ende der Nullzinsphase 2022 vergleichsweise schnell wieder angehoben.

Die Allianz lässt die Gesamtverzinsung ihrer Lebensversicherungen im kommenden Jahr unverändert. Welche Entwicklungen das Marktumfeld prägen und wie die Nachfrage sich verändert.

Die beliebteste Form der privaten Altersvorsorge in Deutschland wird im nächsten Jahr stabile Zinsen bieten. Die Allianz als größter deutscher Lebensversicherer belässt die Gesamtverzinsung ihrer Verträge im kommenden Jahr unverändert bei 3,5 für klassische Policen beziehungsweise 3,8 Prozent für neuere Verträge mit abgespeckter Garantie.

„Wir bleiben mit unserer Gesamtverzinsung auf einem hohen Niveau“, sagte Volker Priebe, Vorstandsmitglied der Allianz Leben. „Das ist ein Zeichen der Stabilität in einem fordernden Umfeld.“ Der Münchner Dax-Konzern ist mit 10,7 Millionen Kunden und 14 Millionen Verträgen Marktführer bei Lebensversicherungen.

Die deutsche Industrie ist zwar seit Jahren in einer Dauerkrise gefangen, die Finanzbranche hingegen profitierte in den vergangenen beiden Jahren vom Ende der jahrelangen Nullzinsphase. Die Gesamtverzinsung von Lebensversicherungen setzt sich aus zwei beziehungsweise drei Bestandteilen zusammen: Garantiezins und eine jährliche Überschussbeteiligung bilden die laufende Verzinsung, zum Vertragsende kommt ein Schlussüberschuss hinzu.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Allianz hatte ihre laufende Verzinsung nach dem Ende der Nullzinsphase 2022 vergleichsweise schnell wieder angehoben. Für klassische Lebensversicherungen zahlt die Allianz im kommenden Jahr 2,7 Prozent, für neuere Verträge 2,8 Prozent.

Etliche andere Versicherer waren in dieser Hinsicht zunächst zurückhaltender, ziehen aber nach. Die Ratingagentur Assekurata rechnet für nächstes Jahr im Branchenschnitt mit einer leichten Steigerung der laufenden Verzinsung auf 2,6 bis 2,7 Prozent. In diesem Jahr waren es 2,53 Prozent, wie Lars Heermann sagte, der Bereichsleiter Analyse bei Assekurata.

Lebensversicherungen sind seit Jahrzehnten das meistverkaufte Produkt der privaten Altersvorsorge in Deutschland. Im Jahr 2018 gab es nach Zahlen des Gesamtverbands der Versicherer (GDV) 83,5 Millionen Lebensversicherungsverträge, mehr als die damalige Einwohnerzahl von 83,0 Millionen.

Debatte um gesetzliche Rente fördert Nachfrage

Die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank bis 2022 traf die Lebensversicherer jedoch ebenso wie Banken und Sparkassen. Das trieb einerseits die Kosten für die Unternehmen in die Höhe und machte andererseits den Abschluss neuer Policen weniger attraktiv. Eine Folge war, dass die Branche flächendeckend von den ehedem üblichen klassischen Verträgen mit vergleichsweise hoher garantierter Verzinsung abrückte. 2024 zählte der GDV noch 80,3 Millionen Lebensversicherungsverträge.

Der Rückgang erklärt sich daraus, dass im branchenweiten Saldo jährlich mehr alte Verträge auslaufen als neue abgeschlossen werden. Dennoch unterschreiben die Deutschen weiter alljährlich mehrere Millionen neue Lebensversicherungspolicen.

Die Allianz profitiert nach Worten Priebes auch, aber nicht nur von der Dauerdiskussion um die Zukunft der gesetzlichen Rentenversicherung: „Die Nachfrage ist sehr hoch“, sagte der Manager. „Darunter sind junge Menschen, die mit Blick auf das Rentensystem zusätzliche Altersvorsorge aufbauen wollen, Familien, die sich absichern wollen, und Menschen, die bereits dem Ruhestand nah sind.“ (dpa-AFX)

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/allianz-haelt-verzinsung-stabil-lebensversicherung-bleibt-bei-bis-zu-38-prozent-707242/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.