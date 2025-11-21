Überschussbeteiligungen 2026: Ergo hebt laufende Verzinsung für beide Lebensversicherer an

Die Ergo Vorsorge Lebensversicherung und die Ergo Lebensversicherung haben ihre Überschussbeteiligungen für das Jahr 2026 festgelegt. Beide Unternehmen erhöhen die laufende Verzinsung und verweisen auf solide Kapitalerträge. Dr. Oliver Horn, Vorstand der Ergo Vorsorge Lebensversicherung AG und zuständig für Mathematik erklärt: „Unsere auf langfristige Erträge ausgerichtete Kapitalanlagestrategie hat sich im aktuellen, durchaus herausfordernden Marktumfeld erneut bewährt. Die nachhaltige Steuerung unserer Kapitalanlagen in Kombination mit unserer ausgezeichneten Finanzkraft erlauben es uns, die laufende Verzinsung für unsere Kundinnen und Kunden abermals anzuheben.“

Die Ergo Vorsorge Lebensversicherung erhöht die laufende Überschussbeteiligung im kommenden Jahr auf 2,9 Prozent, nach zuvor 2,8 Prozent. Die Gesamtüberschussbeteiligung bleibt mit bis zu 4,2 Prozent unverändert auf dem Niveau des Vorjahres. Die Gesellschaft verweist darauf, dass die stabilen Ergebnisse ihrer Kapitalanlage maßgeblich zu dieser Entscheidung beigetragen haben.

Auch die Ergo Lebensversicherung, die das klassische Lebensversicherungsgeschäft verwaltet, hebt ihre Verzinsung an. Sie bietet im Jahr 2026 eine laufende Verzinsung von 3,0 Prozent nach zuvor 2,7 Prozent. Die Gesamtüberschussbeteiligung steigt auf 3,25 Prozent, nach 2,95 Prozent im Vorjahr.

Höhere Verzinsung auch nach Unternehmensfusion

Ein zusätzlicher Aspekt betrifft die Victoria Lebensversicherung, die im laufenden Jahr auf die Ergo Lebensversicherung verschmolzen wurde. Für die Kundinnen und Kunden der ehemaligen Victoria gelten nun die Konditionen der Ergo Lebensversicherung. Diese Integration wurde bereits vollzogen und spiegelt sich in der aktuellen Deklaration wider.