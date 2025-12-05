Newsletter
Überschussbeteiligungen 2026: R+V bietet 3,05 Prozent

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Finanzgrafik aus Münzen mit Prozentzeichen
Foto: Smarterpix
Die R+V Lebensversicherung hält im kommenden Jahr die Verzinsung ihrer Safe+Smart-Produkte stabil.

Die R+V Lebensversicherung bietet auch 2026 eine stabile Verzinsung für ihre Safe+Smart-Produkte. Kundinnen und Kunden erhalten je nach Tarif bis zu 3,05 Prozent auf das sichere Kapital.

Die R+V Lebensversicherung hält im kommenden Jahr die Verzinsung ihrer Safe+Smart-Produkte stabil. Für das sichere Kapital der AnsparKombi Safe+Smart beträgt die laufende Verzinsung im Neugeschäft erneut 3,05 Prozent. Die AnlageKombi Safe+Smart liegt 2026 unverändert bei 3,00 Prozent. Damit setzt der Versicherer seine Linie aus dem Vorjahr fort.

Die Safe+Smart-Produktfamilie zählt zu den wichtigsten Angeboten der R+V mit Garantiebestandteilen. Sie kombiniert eine sichere Verzinsung mit der Möglichkeit, über einen flexiblen Anteil an chancenorientierten Anlagen höhere Renditen zu erzielen. Auf Wunsch können bis zu fünfzig Prozent jedes Beitrags in ein Chancen-Kapital fließen, das zu gleichen Teilen in die Indizes DAX, Euro Stoxx 50 und MSCI World investiert wird. Die übrigen Anteile gehen in das Sicherungsvermögen.

Safe+Smart steht in zwei Varianten zur Verfügung. Die AnsparKombi ist ab einem monatlichen Beitrag von mindestens fünfundzwanzig Euro erhältlich, die AnlageKombi ab einem Einmalbeitrag von mindestens 5.000 Euro. Beide Varianten richten sich an Kunden, die garantierte Elemente mit Kapitalmarkterträgen verbinden möchten.

Claudia Andersch, Vorstandsvorsitzende der R+V Lebensversicherung, hebt den Stellenwert der stabilen Verzinsung hervor. Sie sagt: „Als finanzstarker Lebensversicherer bieten wir unseren Versicherten im kommenden Jahr eine attraktive Verzinsung auf dem Niveau von 2025.“ Sie verweist zudem auf die wachsende Bedeutung privater Vorsorge in einer alternden Gesellschaft. Andersch sagt weiter: „Angesichts der demografischen Entwicklung ist der Aufbau einer privaten Altersvorsorge unerlässlich. Dafür sind die Safe+Smart-Produkte der R+V mit ihrem Mix aus sicherer Verzinsung und Chancen am Aktienmarkt sehr gut geeignet. Jeder Versicherte kann dabei selbst wählen, wie er diesen Mix gestaltet.“

