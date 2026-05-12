Europas Rentenreformen stärken Kapitalmärkte

Europa altert. In mehreren großen europäischen Ländern machen die Rentenausgaben bereits einen zweistelligen Anteil am BIP aus, und sie werden voraussichtlich noch weiter steigen. Gleichzeitig ist die Staatsverschuldung in weiten Teilen Europas hoch und der Schuldendienst wegen gestiegener Zinsen teurer geworden. Dies beschränkt die Möglichkeiten der Regierungen, den demografischen Druck durch mehr Transferleistungen abzufedern.

Außerdem ändert sich die Struktur der Altersvorsorge. Zwar spielen traditionelle leistungsorientierte Systeme (defined benefit) in vielen Märkten weiterhin eine wichtige Rolle, allerdings gewinnen beitragsorientierte Systeme (defined contribution) und individuelle Sparmodelle mehr und mehr an Bedeutung. Hinzu kommt die höhere Erwartung, dass ein System zur Altersvorsorge nicht einfach Vermögen ansammelt, sondern dazu beiträgt, ein sicheres Einkommen während des gesamten Ruhestands zu bieten. All diese Aspekte fördern den schrittweisen Übergang zu einer vermehrt kapitalgedeckten Vorsorge und dem stärkeren Einsatz von langfristigem Kapital.

Makroökonomischer Kontext

Europa braucht mehr Produktivität und mehr Kapitalbildung. Der Draghi-Bericht hat verdeutlicht, dass Europa erheblich in die Bereiche Infrastruktur, Digitalisierung, Energiewende und industrielle Erneuerung investieren muss. Dennoch liegt die Bruttoinvestitionsquote der Eurozone bei nur etwa 2 % des BIP; in den USA sind es rund 3,5 %. Auch das Produktivitätswachstum ist schwach: Zwischen dem 4. Quartal 2019 und dem 2. Quartal 2024 stieg die Arbeitsproduktivität pro Arbeitsstunde im Euroraum um 0,9 %, in den USA dagegen um 6,7 %.

Pensionsverpflichtungen und Europas Investitionsbedarf haben eine Gemeinsamkeit: Sie sind langfristig. Je nach Struktur können Vorsorgesysteme stärker innovationsorientiert investieren und die Gelder könnten in Wirtschaft und Märkte fließen.

Gemeinsame Nenner der Rentenreformen

Auch wenn die Reformen in Europa jeweils auf nationaler Ebene erfolgen, so zielen sie doch in dieselbe Richtung: Die Rentensysteme werden neu gestaltet, um widerstandsfähiger, finanziell solider und besser an die steigende Lebenserwartung angepasst zu sein. Als gemeinsame Punkte zeichnen sich ab:

Breitere Beteiligung: Die automatische Renten-Anmeldung beispielsweise, also die direkte Abführung eines vorab definierten Teilbetrags des Gehalts, macht das Sparen für den Ruhestand zum Regelfall. Erfahrungen zeigen, dass diese Maßnahme die Reichweite und das verwaltete Vermögen einer Altersvorsorge deutlich steigern kann.

Weiterentwicklung: Über alle Märkte hinweg geht der Trend hin zu kapitalgedeckten Systemen, wobei bestehende leistungsorientierte Rentensysteme weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

Skaleneffekte und Konsolidierung: Größere Pensionsfonds können effizienter investieren, erhalten leichter Zugang zu Private Markets und schaffen bessere Rahmenbedingungen für Kontrolle und Risikomanagement.

Mehr Fokus auf Entsparen: Die Frage sollte nicht nur sein, wie man anspart, sondern auch, wie man aus den Ersparnissen ein dauerhaftes Einkommen im Ruhestand generiert.

Chancen für Europa

Durch die Rentenreformen erhöht sich das Vermögen im Gesamtpool der Altersvorsorge, was zu regelmäßigeren Zuflüssen von langfristigem Kapital in Vorsorgeprodukte und Anlageformen mit langem Zeithorizont führen dürfte. Dies sollte zu stärkeren Kapitalmärkten beitragen. Eine größere Basis inländischer institutioneller Anleger verbessert die Fähigkeit der europäischen Märkte, Wachstum zu finanzieren. Auf lange Sicht kann dies die Liquidität und die Kapitalbildung in den Ländern stützen. Ebenso wichtig ist, dass mehr Pensionsvermögen die Nachfrage nach langlaufenden und ertragsstarken Anlagen steigern dürfte.

Auf Pensionsfonds wirkt sich das in zweierlei Hinsicht aus: Das Spektrum an Anlagemöglichkeiten könnte sich erweitern und die Rolle des Pensionskapitals könnte sichtbarer werden, insbesondere dort, wo inländische Ersparnisse zunehmend in langfristige Anlageformen fließen. Pensionsfonds sind Investoren in Aktien, Infrastruktur, Private Credit, Hypotheken und ausgewählte Sachwerte, insbesondere wenn diese Vermögenswerte stabile Cashflows und Inflationsschutz bieten.

Einige Reformen zielen nicht nur darauf ab, das Pensionsvermögen zu vergrößern, sondern wollen auch die Art der Investition verändern. Ein Beispiel ist der Trend hin zu generations- oder altersbasierten Anlagestrukturen, bei denen das Risiko der Anlagen mit zunehmendem Lebensalter des jeweiligen Sparers schrittweise reduziert wird. Langfristig kann dies die Gesamtnachfrage nach Aktien und anderen Risikoprämien deutlich beeinflussen.

Gelingen die Rentenreformen, können sie Europa dabei helfen, die Altersvorsorge zu verbessern, die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen zu stärken und die Kapitalmärkte zu vertiefen. Für Pensionsfonds ist die Richtung klar. Die europäischen Vorsorgesysteme bewegen sich auf ein stärker kapitalgedecktes und marktbasiertes Modell zu, auch wenn die Reformen in den einzelnen Ländern uneinheitlich verlaufen.

Quelleninformationen und weitere Angaben finden Sie im Thematic Paper sowie im Amundi Research Center.

Die Autoren: Valentine Ainouz, Head of Global Fixed Income Strategy, Amundi Investment Institute, und Dominic Byrne, Head of Retirement Solutions.