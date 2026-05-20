Aon ordnet Führung in EMEA und Lateinamerika neu

Aon ordnet seine regionale Führungsstruktur neu. Zum 1. Juni 2026 übernehmen Kai-Frank Büchter und Tracy-Lee Kus gemeinsam als Co-CEOs die Verantwortung für die EMEA-Region, also Europa, den Nahen Osten und Afrika. Büchter wird Kontinentaleuropa und Nordafrika verantworten, Kus das Vereinigte Königreich, Irland, Südafrika sowie den Nahen Osten.

Zum 1. Juli 2026 übernimmt Pedro Penalva die Rolle des CEO für Lateinamerika. Büchter, Kus und Penalva berichten künftig an Greg Case, President und CEO von Aon, und werden Mitglieder des Aon Executive Committee.

Alfonso Gallego de Chaves wird ab dem 1. Juni 2026 Deputy CEO EMEA und berichtet an Büchter. Andrea Parisi soll ab dem 1. Januar 2027 Chair für Kontinentaleuropa werden. Die Regionen Nordamerika und APAC bleiben unter der Leitung von Anne Corona beziehungsweise Jennifer Richards.

Neue Zuständigkeiten in der EMEA-Region

Büchter ist seit mehr als 26 Jahren bei Aon tätig. Zuletzt führte er als CEO die DACH-Region mit Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zuvor war er unter anderem CEO von Aon Risk Solutions Deutschland, Vorsitzender der Geschäftsführung der Aon Holdings Deutschland GmbH sowie Chief Commercial Officer von Aon Risk Solutions Deutschland.

Kus verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in Underwriting und Broking. Ihre Laufbahn führte sie unter anderem nach Südafrika, Großbritannien und Asien. Zuletzt war sie CEO des Global Broking Center von Aon. Diese Funktion übt sie weiter aus, bis eine Nachfolge feststeht. Zudem ist Kus Vorsitzende der London and International Insurance Brokers‘ Association.

Wechsel an der Spitze von Lateinamerika

Penalva ist seit mehr als 15 Jahren bei Aon. Zuletzt war er Head of Enterprise Clients EMEA und betreute mit seinem Team mehr als 150 Großkunden in zehn Ländern. Frühere Stationen waren unter anderem CEO für Iberia, Afrika und Israel, Chief Commercial Officer für internationale Großkunden in EMEA sowie CEO von Aon Portugal.

Im Zuge der Neuordnung bleiben Julie Page, CEO EMEA, und Alejandro Galizia, CEO Lateinamerika, bis Ende 2026 als Chairs für ihre Regionen tätig. Anschließend sollen sie Aon bis 2027 als Senior Advisors unterstützen. Jane Kielty begleitet zudem den Übergang der Führungsverantwortung im Vereinigten Königreich, in Irland und in Südafrika.