Anlagestrategie 2024: Die Wegbereiter für die Outperformance von Nicht-US-Aktien

Aktien aus anderen Ländern als den USA, einschließlich der Schwellenländer, dürften von den sinkenden Zinssätzen in den USA und dem eher schwachen als starken Dollar profitieren, was den Weg für ein gutes Jahr für globale Aktien ebnen könnte.

Obwohl die globalen Märkte alles andere als reibungslos verliefen, übertrafen sie die Erwartungen für 2023. Wachstumsaktien erholten sich im Laufe des Jahres, angeführt vor allem von der Stärke der Technologie- und Kommunikationsdienstleistungen.

Während die Märkte mit den Interpretationen der Inflationsdaten und dem geldpolitischen Ton der Zentralbanken rangen, zeichnet sich 2024 als ein „normales“ Wachstumsjahr ab. Wichtig ist, dass 2024 das erste Jahr nach der Pandemie sein könnte, in dem ein gesundes Wirtschaftswachstum und eine gesunde Inflation zu verzeichnen sind, da sich die wirtschaftlichen Verzerrungen durch die Pandemie normalisiert haben.

Die Inflation nach der Pandemie wurde in erster Linie durch die Angebotsseite angetrieben, die von den massiven Schocks betroffen war, die nach der sehr abrupten, durch den Virus ausgelösten Schließung der globalen Volkswirtschaften auftraten. Dies wiederum führte zu massiven Verwerfungen in den Versorgungsketten vieler Waren und zunehmend auch Dienstleistungen, was zu den Inflationsschüben führte, die wir erlebt haben – Häuser in den Vereinigten Staaten, Energie in Europa und Lebensmittelpreise in Japan, um nur einige zu nennen.

Aber diese Art von Angebotsschocks neigen dazu, sich mit der Zeit abzuschwächen, wenn sich Anbieter, Unternehmen und Nachfrage anpassen. Diese Erfahrung haben wir in den letzten Monaten gemacht, und wir glauben, dass die hohen Inflationsraten zunehmend in den Rückspiegeln zu sehen sind.

In diesem Umfeld erwarten wir eine Fortsetzung des breiten Wachstums, insbesondere in den Vereinigten Staaten, aber etwas weniger in Europa. Auch in Japan sehen wir Potenzial für eine Beschleunigung des Wachstums.

Genauer gesagt erwarten wir für die Industrieländer ein nachhaltiges Wachstum von mehr als 2% bei einer Inflation von 2,0% bis 2,5%, was ein gesunder Ausblick ist. Dieses Inflationsniveau ist zwar deutlich höher als in den letzten zehn Jahren, dürfte aber beherrschbar sein, so dass die Zentralbanken die Geldpolitik entsprechend lockern können. Wir gehen davon aus, dass die realen Zinssätze von 1,0% bis 1,5% auf Dauer Bestand haben werden.

Gewinnwachstum und Bewertungen scheinen gesund zu sein

Vor diesem Hintergrund und wie bei einer wirtschaftlichen Expansion zu erwarten, gehen wir von einem sich beschleunigenden Wachstum der Unternehmensgewinne in den meisten wichtigen Märkten aus.

In den Vereinigten Staaten ist das erwartete Wachstum unter den großen Industrieländern am höchsten (etwa 12%), aber die Erwartungen erscheinen uns im Vergleich zu unseren Wirtschaftsaussichten zu hoch.

In Japan hingegen könnten die Wachstumserwartungen weiter steigen (9%), zusätzlich zu einem bereits starken Wachstumsjahr 2023.

Wir glauben, dass Europa in der Lage sein sollte, die Erwartungen eines gesunden (wenn auch niedrigeren) Gewinnwachstums von etwa 6% zu erreichen.

Und obwohl das gesamte Gewinnwachstum in den Schwellenländern im letzten Jahr negativ war, glauben wir, dass es 2024 das Potenzial für den größten Aufschwung hat.

Die regionalen Bewertungen entsprechen diesen Wachstumserwartungen, wobei die USA mit dem 19,3-fachen des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) der nächsten 12 Monate den höchsten Wert aufweisen, der über dem Höchststand vor COVID liegt. Demgegenüber steht das 14,2fache für Japan und das 12,7fache für Europa. Die Schwellenländer liegen mit dem 11, 9-fachen zurück.

Unsere Erwartungen für das realisierte Gewinnwachstum im Vergleich zu den Konsensschätzungen in Verbindung mit diesen Bewertungsunterschieden deuten darauf hin, dass die Nicht-US-Märkte für eine bessere Performance als die Vereinigten Staaten bereit sein könnten, aber dazu später mehr.

Fokus auf Japan

Wie wir im letzten Quartal erörtert haben, sehen wir Potenzial für eine Beschleunigung des Wachstums in Japan.

Die Regierung hat Initiativen ergriffen, um das Wachstum zu steigern und die Unternehmensleistung zu verbessern. So hat die Tokioter Börse alle Unternehmen, die unter ihrem Buchwert notieren, dazu angehalten, einen Plan zur Verbesserung der Kapitaleffizienz auszuarbeiten. Und das neue Nippon Individual Savings Account (NISA) wird Kleinanlegern ab Januar 2024 ein steuerbefreites Anlageprogramm bieten.

Diese und andere Entwicklungen lassen uns glauben, dass die Verbesserung der japanischen Unternehmensleistung anhalten kann. Japan ist daher für uns ein Schwerpunktbereich.

Schreiben Sie China nicht ab

In China blieb die Beschleunigung des Wirtschaftswachstums nach der Aufhebung der COVID-Beschränkungen aus, wie sie in vielen anderen großen Volkswirtschaften zu beobachten war. Auch wenn das Wirtschaftswachstum nach wie vor auf einem inakzeptabel niedrigen Niveau liegt, wäre es nachlässig, Chinas künftiges Wachstumspotenzial abzuschreiben.

So haben sich beispielsweise die Automobilexporte in nur drei Jahren verneunfacht, wobei mehr als die Hälfte dieses Wachstums auf Elektrofahrzeuge zurückzuführen ist. Wir glauben auch, dass China seinen technologischen Rückstand in anderen Schlüsselbereichen wie Halbleiter, künstliche Intelligenz, Quantencomputer, Materialwissenschaften und Gesundheitswesen weiter aufholen wird.

Die Politik der Regierung und Fragen der Investitionsfähigkeit werden für die Marktstimmung weiterhin entscheidend sein.

Den Weg für eine überdurchschnittliche Performance ebnen

Alles in allem sind wir der Meinung, dass sich die Nicht-US-Aktien, einschließlich der Schwellenländer, besser entwickeln werden. Sie dürften von den sinkenden Zinssätzen in den Vereinigten Staaten und dem eher schwachen als starken Dollar profitieren. In dem Maße, in dem wir eine Abschwächung der Wachstums- und Zinsdifferenzen erwarten, dürfte die Dominanz des Dollars nachlassen und damit den Weg für eine bessere Performance von Nicht-US-Aktien ebnen.

Autor Ken McAtamney ist Partner und Leiter des globalen Aktienteams und Portfoliomanager im globalen Aktienteam von William Blair.