Arete Ethik Invest beruft Lars Konrad zum neuen Chief Investment Officer

Die Arete Ethik Invest AG hat Lars Konrad zum neuen Chief Investment Officer berufen. Seit Januar leitet er das Portfoliomanagement des Zürcher Ethik-Spezialisten und ist zugleich Mitglied der Geschäftsleitung.

Konrad war zuvor Head of Sustainable & Impact Strategies bei der FERI Schweiz AG in Zürich. Während seiner achtjährigen Tätigkeit verantwortete er als Fondsmanager mehrere Strategien und weist nach Angaben des Unternehmens eine langfristig überzeugende Wertentwicklung aus.

Bei Arete übernimmt Konrad die Verantwortung für die PRIME VALUES-Fonds sowie die weiteren Publikumsfonds des Hauses. Damit liegt die Steuerung der Anlagestrategien künftig in seiner Hand.

Verstärkung für Geschäftsleitung und Investmentteam

Arete-CEO Roman Limacher hebt neben der fachlichen Qualifikation auch die inhaltliche Passung hervor. „Wir sind sehr glücklich, dass wir Lars Konrad für unser Haus gewinnen konnten. Neben seinen ausgezeichneten Qualitäten im Fonds- und Portfoliomanagement besitzt Herr Konrad eine ausgeprägte intrinsische Motivation für die Themen Ethik und Nachhaltigkeit, was optimale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration und Zusammenarbeit bei Arete schafft“, so Limacher.

Zudem sieht er in der Personalie einen strategischen Schritt für die Weiterentwicklung des Unternehmens. „Ich bin überzeugt, dass wir durch den erfolgreichen Trackrecord von Lars Konrad unsere Positionierung als Assetmanager und Investmentethik-Spezialist weiter festigen und noch mehr Investorinnen und Investoren für dieses zukunftsträchtige Thema gewinnen können“, sagt der CEO.

Konrad ergänzt damit ein bestehendes Investmentteam und arbeitet eng mit den internen Fachleuten im Ethik-Research zusammen.

Fokus auf Ethik, Nachhaltigkeit und langfristige Rendite

Der neue Chief Investment Officer beschreibt seine Motivation klar wertorientiert. „Ich freue mich sehr, bei Arete Ethik Invest AG die Verantwortung für das Assetmanagement zu übernehmen. Arete bietet mit ihrem einzigartigen, innovativen und äusserst tiefgreifende Ethik- und Nachhaltigkeits-Research-Ansatz die ideale Plattform, um meine Leidenschaft und Erfahrung für Finanzanlagen mit meiner inneren Wertorientierung zu verbinden“, so Konrad.

Er verweist dabei auch auf die strukturellen Voraussetzungen im Haus. „Ich kann dabei auf ein erfahrenes Investmentteam sowie hausinterne Expertinnen und Experten des Ethik-Research zurückgreifen. So sind wir in der Lage, zukunftsfähige Anlagemöglichkeiten zu selektieren, die sowohl eine attraktive langfristige finanzielle Rendite bieten als auch mit unseren Werten und Überzeugungen sowie denen unserer Kundinnen und Kunden im Einklang stehen“.