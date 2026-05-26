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Raketen, Starlink, KI: Was Anleger zum SpaceX-IPO wissen müssen

Veröffentlichung: - Lesezeit 4 min
SpaceX-Gebäude
Foto: stock.adobe.com/L.I. Drone Shots
SpaceX: Größter IPO aller Zeiten?

SpaceX hat offiziell den Antrag für einen Börsengang eingereicht. Mit einer Bewertung von bis zu 1,75 Billionen Dollar wäre es das größte Börsendebüt der Geschichte. Hinter dem Raketenkonzern steckt heute weit mehr – und das macht den IPO so brisant.

SpaceX ist nicht nur ein Raketenunternehmen. Der Börsengang (IPO) positioniert das Unternehmen an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz (KI), Satelliteninfrastruktur, Kommunikation und Verteidigungstechnologie und macht es zu einer der ehrgeizigsten Wachstumsgeschichten, die die Wall Street seit Jahren gesehen hat. Nun hat SpaceX offiziell den Börsengang beantragt, was zum größten Börsendebüt der Geschichte werden könnte. Die Notierung könnte das Unternehmen mit bis zu 1,75 Billionen Dollar bewerten – diese Zahl könnte den Blick der Wall Street auf die Weltraumwirtschaft verändern und Konzernchef Elon Musk potenziell zum ersten Billionär der Welt machen.

SpaceX plant, unter dem Tickersymbol SPCX an der Nasdaq zu notieren, wobei Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup und J.P. Morgan das Angebot anführen. Dem Antrag zufolge erwirtschaftete SpaceX im vergangenen Jahr einen Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar, während der Umsatz im ersten Quartal 4,69 Milliarden Dollar erreichte. Trotz des explosiven Wachstums verzeichnete das Unternehmen im ersten Quartal einen operativen Verlust von 1,94 Milliarden Dollar, was die enormen Kosten für die Skalierung von Infrastruktur der nächsten Generation, KI-Aktivitäten und Raketenentwicklung unterstreicht.

Lesen Sie hier, wie es weitergeht.

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