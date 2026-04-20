Axa erweitert Zahnzusatz: Vier neue Tarife für unterschiedliche Bedürfnisse

Die Axa hat ihr Angebot in der Zahnzusatzversicherung neu aufgestellt und vier Tarife eingeführt: Zahn Klassik, Zahn Komfort, Zahn Premium und Zahn Easy. Damit deckt der Versicherer sowohl leistungsorientierte als auch preisbewusste Kundenbedürfnisse ab.

Im Zentrum stehen die drei klassischen Tarife, die sich vor allem über die Höhe der Kostenerstattung bei Zahnersatz unterscheiden. Zusammen mit der gesetzlichen Krankenversicherung übernehmen sie im Tarif Klassik 80 Prozent, im Tarif Komfort 90 Prozent und im Tarif Premium 100 Prozent der Kosten etwa für Kronen, Brücken oder Implantate.

Bei der Prophylaxe erstatten alle drei Tarife die Kosten vollständig. Während in den Varianten Klassik und Komfort eine professionelle Zahnreinigung pro Jahr vorgesehen ist, entfällt diese Begrenzung im Premium-Tarif.

Leistungsabstufungen bei Zahnersatz und Kieferorthopädie

Auch bei kieferorthopädischen Leistungen zeigt sich die Staffelung: Die Tarife übernehmen 80, 90 beziehungsweise 100 Prozent der Kosten bis zu 5.000 Euro je Vertragslaufzeit. Voraussetzung ist, dass die Behandlung vor dem 18. Lebensjahr beginnt oder bei Erwachsenen unfallbedingt erforderlich wird.

Unterschiede bestehen zudem bei den Erstattungssätzen der Gebührenordnung für Zahnärzte. Während Klassik und Komfort Leistungen bis zum fünffachen Satz erstatten, gilt im Premium-Tarif keine Begrenzung. Ergänzt werden die Leistungen durch Zuschüsse für Bleaching von bis zu 200 Euro innerhalb von zwei Jahren.

Mit Zahn Easy führt der Versicherer zusätzlich einen Budgettarif ein, der ohne Gesundheitsprüfung auskommt. Versicherte erhalten ein jährliches Budget von bis zu 1.000 Euro, das flexibel für Zahnersatz, Behandlungen oder Prophylaxe eingesetzt werden kann.

Budgettarif ohne Gesundheitsprüfung als Ergänzung

Leistungen wie professionelle Zahnreinigung oder Bleaching sind im Rahmen dieses Budgets jeweils bis zu 100 Euro pro Jahr abgedeckt. Der Tarif sieht eine Wartezeit von drei Monaten sowie eine Mindestvertragslaufzeit von zwei Jahren vor.

Preislich starten die Tarife bei monatlich 7,05 Euro für Zahn Klassik, 12,40 Euro für Zahn Komfort und 14,43 Euro für Zahn Premium. Der Budgettarif Zahn easy ist ab 14,57 Euro monatlich erhältlich.

Abschlusswege und Vertragsbedingungen

Die Tarife Klassik, Komfort und Premium setzen eine Gesundheitsprüfung voraus, bieten dafür jedoch keine Wartezeit und keine feste Mindestvertragslaufzeit. Eine Bindung von 24 Monaten gilt hier lediglich im Leistungsfall innerhalb der ersten beiden Jahre.

Alle vier Tarife können online berechnet und abgeschlossen werden. AXA setzt damit auf eine möglichst einfache und schnelle Abschlussstrecke, insbesondere beim Budgettarif ohne Gesundheitsprüfung.