Bain & Company: Malte Reineke leitet Praxisgruppe Versicherungen in der DACH-Region

Bain & Company stellt die Führung ihrer Versicherungs­praxis in der DACH-Region neu auf: Dr. Malte Reineke übernimmt mit sofortiger Wirkung die Leitung der Praxisgruppe Versicherungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er folgt auf Dr. Christina Ellringmann, die die Funktion seit Januar 2023 innehatte und ab November 2025 die Geschäftsführung von Bain in Deutschland und Österreich verantworten wird.

Mit der Ernennung Reinekes setzt die Unternehmensberatung auf Kontinuität in der Führung und zugleich auf neue Impulse in einem sich dynamisch wandelnden Markt. „Malte Reineke ist einer unserer profiliertesten Partner im deutschsprachigen Raum – mit tiefem Branchenverständnis, analytischer Exzellenz und einem Fokus auf kundenorientierter Transformation“, erklärt Walter Sinn, Geschäftsführer von Bain & Company in Deutschland und Österreich. Ziel sei, unter seiner Leitung die Marktposition des Versicherungsteams weiter auszubauen.

Fokus auf digitale Transformation und KI

Reineke ist seit mehr als 20 Jahren bei Bain tätig und als Senior Partner im Münchner Büro aktiv. Der 49-Jährige gilt als ausgewiesener Experte für Wachstumsprogramme, Turnarounds und digitale Transformationen. Seine Schwerpunkte liegen in strategischen, organisatorischen sowie marketing- und vertriebsbezogenen Fragestellungen.

„Die Versicherungswirtschaft durchläuft bereits seit Jahren einen tiefgreifenden technologischen Wandel, der sich durch die rasante Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz noch einmal beschleunigt“, so Reineke. „Gerade jetzt gilt es, alte Denkmuster zu hinterfragen, gezielt in zukunftsweisende Fähigkeiten zu investieren und Unternehmen auf diesem Weg eng zu begleiten – mit einem klar kundenzentrierten Ansatz.“

KI-Skalierung, Vertrieb und Service als Hebel

Als zentrale Hebel für den Wandel sieht Reineke vor allem die ökonomisch sinnvolle Skalierung von KI-Technologien, einen neu konzipierten Vertrieb und eine digital gestützte Service-Exzellenz. Diese Elemente sollen dazu beitragen, Kostenstrukturen nachhaltig zu optimieren und gleichzeitig die Kundenerfahrung zu verbessern.

Reineke studierte Betriebswirtschaftslehre und Informatik an der Universität Passau, wo er auch promovierte.