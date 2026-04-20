Bilanz 2025: LV 1871 baut Marktposition aus

Die LV 1871 hat im Geschäftsjahr 2025 ihre Beitragssumme im Neugeschäft deutlich ausgebaut. Sie stieg um zehn Prozent auf 2,5 Milliarden Euro – nach 2,3 Milliarden Euro im Vorjahr – und lag damit über der Branchenentwicklung. Auch die gebuchten Bruttobeiträge entwickelten sich besser als im Markt. Sie erhöhten sich um 6,7 Prozent auf 755,4 Millionen Euro nach 708,1 Millionen Euro im Jahr 2024.

In einem insgesamt stagnierenden Marktumfeld wuchsen die laufenden gebuchten Beitragseinnahmen um fünf Prozent auf 636,2 Millionen Euro. Das Einmalbeitragsvolumen legte um 16,8 Prozent auf 119,2 Millionen Euro zu. Wachstumstreiber war insbesondere das fondsgebundene Geschäft, während Kapitalisierungsprodukte keine Rolle spielten.

Ertragslage und Kapitalbasis gestärkt

Der Rohüberschuss erhöhte sich um 15,1 Prozent auf 172,7 Millionen Euro nach 150 Millionen Euro im Vorjahr. Versicherungsnehmer profitieren davon über eine Direktgutschrift in Höhe von 90,9 Millionen Euro sowie über die Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung von 75,8 Millionen Euro.

Das Eigenkapital wurde um sechs Millionen Euro auf 163 Millionen Euro ausgebaut. Gleichzeitig stieg die freie Rückstellung für Beitragsrückerstattung von 234,1 Millionen Euro auf 261,3 Millionen Euro. In der Kapitalanlage erzielte die LV 1871 vor dem Hintergrund volatiler Märkte eine Nettoverzinsung von 2,8 Prozent nach 3,2 Prozent im Vorjahr.

Die Nettobewertungsreserven beliefen sich zum 31. Dezember 2025 auf 242,2 Millionen Euro. Das entspricht einer Reservequote von 4,1 Prozent bezogen auf den Buchwert der Kapitalanlagen von 5.893,3 Millionen Euro.

Fondsgebundene Produkte treiben das Neugeschäft

Die positive Entwicklung im Neugeschäft basiert vor allem auf fondsgebundenen Vorsorgelösungen sowie auf der Berufsunfähigkeitsversicherung. Beide Segmente profitieren von einer hohen Nachfrage nach flexiblen Lösungen zur Absicherung und Altersvorsorge.

Parallel setzte die LV 1871 ihre Nachhaltigkeitsstrategie weiter um. Schwerpunkte lagen dabei auf den Bereichen Kapitalanlage, Produktentwicklung, Unternehmen und nachhaltiges Engagement. Zudem investierte der Versicherer im Jahr 2025 in den Ausbau seiner Daten- und Technologiekompetenz, um Prozesse effizienter zu gestalten und die Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern weiter zu