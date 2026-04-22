Bitcoin reagiert auf Trump: Kurzfristige Schocks, langfristige Käufe

Der Einfluss von Donald Trump auf die unmittelbare Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) ist gewaltig. Und doch: Großanleger sind so überzeugt von digitalen Assets wie seit vielen Jahren nicht. Das zeigt ein neuer Infografik-Marktreport von boersen-parkett.de.

Laut einer Infografik von boersen-parkett.de kam es mehrfach zu Ausschlägen zwischen fünf und zwölf Prozent – ausgelöst durch Interviews, Social-Media-Beiträge oder politische Ankündigungen.

Die Beispiele reichen über mehrere Jahre: Ein kritischer Tweet im Juli 2019 führte zu einem schnellen Kursrückgang. Im März 2025 sorgte die Ankündigung einer strategischen Krypto-Reserve für eine Rallye. Im Oktober 2025 folgte ein deutlicher Abverkauf nach Zollandrohungen gegenüber China, begleitet von hohen Liquidationen. Auch im März und April 2026 kam es nach politischen Aussagen zu schnellen Aufwärtsbewegungen.

Auffällig ist die kurze Dauer vieler Reaktionen. Kursbewegungen werden häufig rasch wieder relativiert. Das verstärkt die Diskussion über möglichen Markteinfluss durch politische Kommunikation, da einzelne Aussagen kurzfristig Milliarden bewegen können, ohne dass sich fundamentale Daten ändern.

Politischer Einfluss und wirtschaftliche Verflechtungen

Neben den kurzfristigen Effekten zeigt sich auch eine strukturelle Dimension. Unternehmen aus dem Umfeld von Donald Trump sind selbst im Bitcoin-Markt aktiv. Sowohl die Trump Media & Technology Group als auch American Bitcoin zählen laut Infografik zu den größeren börsennotierten Haltern.

American Bitcoin gilt als Trump-nahes Investmentvehikel, an dem auch Familienmitglieder beteiligt sind. Das Unternehmen verfolgt eine gezielte Akkumulationsstrategie. Damit wird deutlich, dass der Einfluss nicht nur kommunikativ, sondern auch wirtschaftlich verankert ist.

Diese Doppelrolle verstärkt die Aufmerksamkeit des Marktes. Politische Aussagen und unternehmerische Interessen treffen hier unmittelbar aufeinander und prägen die Wahrnehmung vieler Marktteilnehmer.

Großanleger treiben Akkumulation voran

Während kurzfristige Volatilität dominiert, zeigt sich im Hintergrund ein stabiler Trend. Große Marktteilnehmer bauen ihre Positionen weiter aus. Laut Daten der Krypto-Börse Bitfinex wurden innerhalb von 30 Tagen rund 270.000 Bitcoin akkumuliert – ein Niveau wie zuletzt im Jahr 2013.

Parallel sinken die Bestände auf Handelsplattformen. Das deutet darauf hin, dass Investoren ihre Bestände verstärkt in langfristige Verwahrung überführen. Institutionelle Investoren nutzen offenbar gezielt Phasen erhöhter Unsicherheit für Zukäufe.

Auch die Kapitalflüsse in Bitcoin-ETFs bestätigen diesen Trend. Im April 2026 summieren sich die Nettozuflüsse auf rund 2,1 Milliarden US-Dollar. Große Anbieter wie BlackRock und Fidelity dominieren dabei das Geschehen mit teils hohen täglichen Mittelzuflüssen.

Wettbewerb um knappe Bitcoin-Bestände

Auf Unternehmensebene verschärft sich der Wettbewerb um verfügbare Bitcoin. Strategy hat durch anhaltende Käufe zuletzt wieder eine führende Position erreicht und liegt knapp vor BlackRock. Beide halten inzwischen jeweils rund 800.000 Bitcoin.

Die Entwicklung verdeutlicht, wie intensiv der Wettbewerb um das begrenzte Angebot geworden ist. Während kurzfristige Marktbewegungen von politischen Impulsen geprägt sind, setzen große Akteure weiterhin auf langfristige Strategien.

„Die Rolle von Donald Trump für den Krypto-Space bleibt ambivalent“, so Raphael Lulay, Herausgeber von boersen-parkett.de. „Kurzfristig sorgen seine Aussagen für extreme Ausschläge in beide Richtungen, während auch seine persönlichen Verflechtungen Fragen aufwerfen. Unter der Oberfläche zeigt sich jedoch ein klarer Trend: Großanleger, ETFs und Unternehmen bauen ihre Positionen weiter aus, während frühe Marktteilnehmer teils Gewinne realisieren.“