Bitcoin verbucht stärksten Wochenrückfluss 2026 – Risikoaversion weitet sich aus

Die Abflüsse aus digitalen Vermögenswerten haben sich in der vergangenen Woche auf 1,47 Milliarden US-Dollar ausgeweitet – der drittgrößte wöchentliche Rückfluss im laufenden Jahr 2026. Nur die beiden Wochen Ende Januar mit jeweils 1,7 Milliarden US-Dollar lagen höher. Zusammen mit der Vorwoche summieren sich die Abflüsse der vergangenen zwei Wochen auf 2,54 Milliarden US-Dollar.

Als Treiber gilt die risikoscheue Stimmung im Zuge der Iran-Krise, die sich offenbar weiter vertieft – und das trotz fortschreitender Verhandlungen über den CLARITY Act. Neun Vermögenswerte verzeichneten noch nennenswerte Zuflüsse von mehr als einer Million US-Dollar, nach elf Assets in der Vorwoche.

Die Risikoaversion blieb nicht auf die USA beschränkt. Während die Vereinigten Staaten mit 1,425 Milliarden US-Dollar weiterhin den Großteil der Abflüsse auf sich vereinten, zog die Stimmungseintrübung diesmal auch andere Regionen in Mitleidenschaft. Die Schweiz verzeichnete Abflüsse von 16,2 Millionen US-Dollar, Kanada 12,5 Millionen und Hongkong 12,2 Millionen. Deutschland blieb nahezu ausgeglichen. Europa hatte sich in der Vorwoche noch als vergleichsweise resilient erwiesen – diese Phase scheint vorerst beendet.

Bitcoin unter Druck: Stärkster Wochenrückfluss des Jahres

Bitcoin trug mit Abflüssen von 1,315 Milliarden US-Dollar den weitaus größten Anteil. Es war der stärkste wöchentliche Rückfluss der Kryptowährung im gesamten Jahr 2026 – und ein neuer Höchstwert seit dem Januar-Peak. Die kumulierten Bitcoin-Zuflüsse seit Jahresbeginn sanken binnen einer Woche von 3,9 auf 2,6 Milliarden US-Dollar – ein deutliches Zeichen, wie schnell aufgebaute Jahrespositionen in Phasen erhöhter Risikoscheu abschmelzen können.

Ethereum kam auf Abflüsse von 222,8 Millionen US-Dollar – nahezu auf dem Niveau der Vorwoche. Die Beteiligung an Altcoins ließ spürbar nach, blieb aber selektiv positiv: XRP erzielte Zuflüsse von 31,8 Millionen US-Dollar, Near 9,0 Millionen – bemerkenswert angesichts eines verwalteten Vermögens von 74 Millionen US-Dollar. Solana verzeichnete Zuflüsse von 7,7 Millionen, Sui 2,9 Millionen und Multi-Asset-ETPs 4,7 Millionen US-Dollar.