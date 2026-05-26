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Bitcoin verbucht stärksten Wochenrückfluss 2026 – Risikoaversion weitet sich aus

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Bitcoin-Abflüsse beschleunigen sich
Foto: stock.adobe.com/ Autism in Focus
1,47 Milliarden Dollar Abfluss aus digitalen Assets – Bitcoin verbucht stärksten Wochenrückfluss im Jahr 2026.

Digitale Vermögenswerte verzeichneten in der zweiten Woche in Folge massive Abflüsse – diesmal 1,47 Milliarden US-Dollar. Bitcoin trug nach Analyse von Coinshares den Löwenanteil, die Risikoaversion griff auf nahezu alle Regionen über. Wie tief die Krise tatsächlich reicht, zeigt ein Blick auf die kumulierten Jahresverluste.

Die Abflüsse aus digitalen Vermögenswerten haben sich in der vergangenen Woche auf 1,47 Milliarden US-Dollar ausgeweitet – der drittgrößte wöchentliche Rückfluss im laufenden Jahr 2026. Nur die beiden Wochen Ende Januar mit jeweils 1,7 Milliarden US-Dollar lagen höher. Zusammen mit der Vorwoche summieren sich die Abflüsse der vergangenen zwei Wochen auf 2,54 Milliarden US-Dollar.

Als Treiber gilt die risikoscheue Stimmung im Zuge der Iran-Krise, die sich offenbar weiter vertieft – und das trotz fortschreitender Verhandlungen über den CLARITY Act. Neun Vermögenswerte verzeichneten noch nennenswerte Zuflüsse von mehr als einer Million US-Dollar, nach elf Assets in der Vorwoche.

Die Risikoaversion blieb nicht auf die USA beschränkt. Während die Vereinigten Staaten mit 1,425 Milliarden US-Dollar weiterhin den Großteil der Abflüsse auf sich vereinten, zog die Stimmungseintrübung diesmal auch andere Regionen in Mitleidenschaft. Die Schweiz verzeichnete Abflüsse von 16,2 Millionen US-Dollar, Kanada 12,5 Millionen und Hongkong 12,2 Millionen. Deutschland blieb nahezu ausgeglichen. Europa hatte sich in der Vorwoche noch als vergleichsweise resilient erwiesen – diese Phase scheint vorerst beendet.

Bitcoin unter Druck: Stärkster Wochenrückfluss des Jahres

Bitcoin trug mit Abflüssen von 1,315 Milliarden US-Dollar den weitaus größten Anteil. Es war der stärkste wöchentliche Rückfluss der Kryptowährung im gesamten Jahr 2026 – und ein neuer Höchstwert seit dem Januar-Peak. Die kumulierten Bitcoin-Zuflüsse seit Jahresbeginn sanken binnen einer Woche von 3,9 auf 2,6 Milliarden US-Dollar – ein deutliches Zeichen, wie schnell aufgebaute Jahrespositionen in Phasen erhöhter Risikoscheu abschmelzen können.

Ethereum kam auf Abflüsse von 222,8 Millionen US-Dollar – nahezu auf dem Niveau der Vorwoche. Die Beteiligung an Altcoins ließ spürbar nach, blieb aber selektiv positiv: XRP erzielte Zuflüsse von 31,8 Millionen US-Dollar, Near 9,0 Millionen – bemerkenswert angesichts eines verwalteten Vermögens von 74 Millionen US-Dollar. Solana verzeichnete Zuflüsse von 7,7 Millionen, Sui 2,9 Millionen und Multi-Asset-ETPs 4,7 Millionen US-Dollar.

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