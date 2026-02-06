Newsletter
Bonnfinanz verstärkt Geschäftsführung aus eigenen Reihen

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Mathias Sczech
Foto: Bonnfinanz
Mathias Sczech

Die Bonnfinanz startet mit einer wichtigen Personalentscheidung ins neue Jahr. Diese wurde auf der Jahresauftaktveranstaltung in Siegburg verkündet.

Am 4. und 5. Februar richtete die Bonnfinanz ihre Jahresauftaktveranstaltung in Siegburg aus. Über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Vertrieb und Innendienst nutzten das Treffen, um die Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres einzuordnen und die strategischen Prioritäten für 2026 zu besprechen.

Im Rahmen der Veranstaltung gab die Bonnfinanz zudem eine Veränderung auf Geschäftsführungsebene bekannt. Dr. Kai Franzmeyer, Vertreter des Eigentümers Blackfin Capital Partners, verkündete die Bestellung von Dr. Mathias Sczech zum Geschäftsführer zum 4. Februar 2026.

Sczech ist seit 2021 Mitglied des Managementteams und verantwortet zuletzt als Generalbevollmächtigter die Zentralbereiche Finanzen und Produktmanagement. Diese Zuständigkeiten führt er auch in seiner neuen Funktion fort.

