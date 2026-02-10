Newsletter
Podcast
Videos
Suche

BTS Finance Group steigert Umsätze 2025 auf 36,3 Millionen Euro

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
BTS-Führungstrio
Foto: BTS
Das BTS-Führungstrio Jörg Röckinghausen, Lars Breustedt und Jens Kolmsee (v.l.)

Die BTS Finance Group meldet für 2025 erneut steigende Umsätze. Alle vier Gesellschaften tragen zum Wachstum bei – getragen von Beratung, Service und Immobilienanalyse.

Die BTS Finance Group hat ihre Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2025 um zehn Prozent gesteigert und erreicht nach vorläufigen Zahlen 36,3 Millionen Euro. Zur Gruppe gehören zwei Finanzberatungsgesellschaften sowie zwei Service- und Analyseunternehmen. Nach Angaben des Vorstands leisten alle Gesellschaften einen Beitrag zum Wachstum.

Das könnte Sie auch interessieren:

Den größten Umsatzanteil steuert weiterhin die Formaxx AG bei. Das Unternehmen erzielt Umsatzerlöse von 27,6 Millionen Euro, was einem Zuwachs von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Mayflower Capital AG entwickelt sich stabil und erzielt Umsatzerlöse von 6,9 Millionen Euro. Bei unveränderter Beratermannschaft bedeutet dies ein leichtes Plus.

Die IA Invest Analytics GmbH, spezialisiert auf Kapitalanlageimmobilien, startet erst Mitte 2024 und erzielt 2025 Umsatzerlöse von 0,8 Millionen Euro. Damit übertreffe das Unternehmen die ursprünglichen Erwartungen des Vorstands deutlich, teilt BTS mit. Auch der Servicedienstleister Definet AG steigert seine Umsatzerlöse auf 8,6 Millionen Euro. Der Mehrerlös von 0,5 Millionen Euro ist vor allem auf das Wachstum der Formaxx AG als Abnehmerin zahlreicher Dienstleistungen zurückzuführen.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/bts-finance-group-steigert-umsaetze-2025-auf-363-millionen-euro-711605/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.