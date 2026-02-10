BTS Finance Group steigert Umsätze 2025 auf 36,3 Millionen Euro

Die BTS Finance Group hat ihre Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2025 um zehn Prozent gesteigert und erreicht nach vorläufigen Zahlen 36,3 Millionen Euro. Zur Gruppe gehören zwei Finanzberatungsgesellschaften sowie zwei Service- und Analyseunternehmen. Nach Angaben des Vorstands leisten alle Gesellschaften einen Beitrag zum Wachstum.

Den größten Umsatzanteil steuert weiterhin die Formaxx AG bei. Das Unternehmen erzielt Umsatzerlöse von 27,6 Millionen Euro, was einem Zuwachs von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Mayflower Capital AG entwickelt sich stabil und erzielt Umsatzerlöse von 6,9 Millionen Euro. Bei unveränderter Beratermannschaft bedeutet dies ein leichtes Plus.

Die IA Invest Analytics GmbH, spezialisiert auf Kapitalanlageimmobilien, startet erst Mitte 2024 und erzielt 2025 Umsatzerlöse von 0,8 Millionen Euro. Damit übertreffe das Unternehmen die ursprünglichen Erwartungen des Vorstands deutlich, teilt BTS mit. Auch der Servicedienstleister Definet AG steigert seine Umsatzerlöse auf 8,6 Millionen Euro. Der Mehrerlös von 0,5 Millionen Euro ist vor allem auf das Wachstum der Formaxx AG als Abnehmerin zahlreicher Dienstleistungen zurückzuführen.