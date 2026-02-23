Carmignac startet Evergreen-Fonds mit Fokus auf Private-Equity-Sekundärmarkt

Carmignac erweitert sein Angebot im Bereich Private Markets und plant zum 31. März 2026 die Auflegung des Carmignac ELTIF Evergreen, teilt das Unternehmen mit. Der semi-liquide, offene Private-Equity-Fonds richtet sich an Privatanleger und kommt ohne Mindestanlagebetrag aus. Zeichnungen sind bereits jetzt in zahlreichen europäischen Ländern möglich, darunter Deutschland und Österreich.

Der Fonds investiert breit im Private-Equity-Universum, legt den Schwerpunkt jedoch auf Sekundärtransaktionen. Dieses Marktsegment ermöglicht Investoren den Erwerb bestehender Beteiligungen und bieten damit Einblick in bereits aufgebaute Portfolios.

Fokus auf Sekundärmärkte in Europa

Der Carmignac ELTIF Evergreen verfolgt einen global diversifizierten Ansatz mit anfänglichem Schwerpunkt auf Europa. Dort sieht das Haus attraktive Einstiegsbewertungen, stabile Corporate-Governance-Rahmenbedingungen und eine wachsende Pipeline an Investitionsmöglichkeiten.

Maxime Carmignac, Geschäftsführerin von Carmignac UK, betont die strategische Stoßrichtung: „Private-Equity-Märkte sind seit langem bei Anlegern beliebt, die eine Diversifizierung weg von traditionellen Anlageklassen anstreben, aber aufgrund restriktiver Fondsstrukturen war diese Anlageklasse weitgehend professionellen Anlegern und Finanzinstituten vorbehalten.“

Mit dem neuen ELTIF soll sich das ändern. Das Produkt ist als Evergreen-Struktur konzipiert. Nach der Auflegung sind monatliche Zeichnungen sowie vierteljährliche Rücknahmen vorgesehen. Damit verbindet der Fonds Elemente klassischer offener Fonds mit den Charakteristika von Private-Equity-Investments.

Aufbauend auf bestehender Evergreen-Strategie

Inhaltlich knüpft der Fonds an die bestehende Private-Equity-Strategie von Carmignac an. Bereits im Mai 2024 legte das Unternehmen seinen ersten Private-Equity-Evergreen-Fonds für professionelle Anleger auf. Dieser erzielt den Angaben zufolge seit Einführung eine zweistellige annualisierte Performance.

Verantwortet wird der neue Fonds vom Private-Equity-Team unter Leitung von Édouard Boscher. Ergänzt wird die interne Expertise durch eine strategische Partnerschaft mit Clipway, einem auf Sekundärmärkte spezialisierten Unternehmen. Ziel der Kooperation ist der Zugang zu Co-Investments sowie eine effiziente Gebührenstruktur.

Boscher verweist auf die strukturelle Entwicklung des Marktes: „Mit der Expansion und Reifung der Private Equity-Märkte hat sich der Sekundärmarkt als wichtige Quelle für Chancen und als Treiber für Performance etabliert.“