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CGPA öffnet VSH-Plattform für gebundene Vermittler

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Cash./KI-generiertes Bild
Neues VSH-Angebot für gebundene Vermittler

CGPA Europe erweitert sein Angebot in der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung und richtet sich nun auch an gebundene Versicherungsvertreter. Ein neuer Online-Rechner soll den Zugang zum passenden Schutz deutlich vereinfachen. Damit reagiert das Unternehmen auf veränderte Anforderungen im Vermittlermarkt.

Die CGPA Europe Underwriting GmbH baut ihr Angebot in der Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung weiter aus. Der auf Versicherungsvermittler spezialisierte Anbieter stellt seine Lösungen nun auch gebundenen Versicherungsvertretern und Vertreterinnen nach Paragraph 34d Abs. 1 Gewerbeordnung zur Verfügung.

Kern der Erweiterung ist ein neuer Online-Rechner auf der Plattform vermittlerdeckung.de. Damit können erstmals auch gebundene Vertreter ihren individuellen Versicherungsschutz digital berechnen und direkt beantragen. Bislang richtete sich das Angebot vor allem an unabhängige Vermittlerunternehmen. Die Plattform dient seit Jahren als zentrale Anlaufstelle für Vermittler, die ihre Absicherung prüfen oder neu abschließen möchten. Mit der Öffnung für eine weitere Zielgruppe erweitert CGPA den Zugang zu VSH-Lösungen im deutschen Markt.

Digitaler Zugang für weitere Vermittlergruppen

Mit der neuen Angebotsstrecke reagiert das Unternehmen auf eine steigende Nachfrage nach differenzierten Versicherungslösungen für unterschiedliche Vermittlermodelle. Der Online-Rechner soll insbesondere die Antragstellung vereinfachen und beschleunigen.

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Christian Henseler, Geschäftsführer der CGPA Europe Underwriting GmbH, sagt: „Mit der Erweiterung unseres Online-Rechners reagieren wir auf die zunehmende Nachfrage nach passgenauen VSH-Lösungen für unterschiedliche Vermittlergruppen. Gebundene Vertreter nach Paragraph 34d Abs. 1 erhalten damit erstmals eine speziell auf ihre Tätigkeit zugeschnittene Lösung innerhalb unseres Angebots.“

Die Integration in die bestehende Plattform ermöglicht es gebundenen Vertretern, auf etablierte Prozesse und Strukturen zurückzugreifen. Gleichzeitig bleibt die Berechnung individuell auf die jeweilige Tätigkeit zugeschnitten.

Erweiterte Leistungen im Fokus

Neben dem digitalen Zugang hebt CGPA auch den Leistungsumfang der Vertreterdeckung hervor. Dazu zählen unter anderem Regelungen zur Beratungsdokumentation sowie verschiedene Garantiebausteine.

Genannt werden etwa eine Best-Leistungs-Garantie, eine Vorversicherungs-Garantie sowie eine Innovations-Garantie. Diese sollen den Versicherungsschutz in unterschiedlichen Szenarien absichern und an Marktveränderungen anpassen. Mit der Erweiterung adressiert CGPA gezielt die wachsende Vielfalt im Vermittlermarkt und ergänzt sein bestehendes Portfolio um eine weitere spezialisierte Lösung.

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