15 Prozent Umsatzwachstum: Planethome meldet erstmals Geschäftszahlen 2025

Planethome hat im Geschäftsjahr 2025 den Gesamtumsatz um 15 Prozent auf rund 132 Millionen Euro gesteigert. Im Vorjahr hatte der Immobiliendienstleister rund 115 Millionen Euro erzielt. Wachstumstreiber war vor allem die Finanzierungsvermittlung, die überproportional zulegte, wie das Unternehmen mitteilt.

Der Umsatz im Finanzierungsbereich stieg um 26 Prozent von rund 13,5 Millionen Euro auf rund 17 Millionen Euro. Das Transaktionsvolumen in diesem Segment wuchs um 30 Prozent auf rund 900 Millionen Euro, nach rund 700 Millionen Euro im Vorjahr.

Auch die Immobilienvermittlung verzeichnete ein deutliches Plus. PlanetHome vermittelte den Angaben zufolge rund 5.200 Objekte – davon 4.900 in Deutschland und 260 in Österreich – und damit zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Das Transaktionsvolumen im Immobiliensegment stieg um 13 Prozent auf rund 1,9 Milliarden Euro. Parallel dazu baute das Unternehmen das Maklerteam aus: Die Zahl der angestellten Makler stieg um 15 Prozent auf insgesamt rund 500.

Digitalisierung und Verstärkung der Führungsstruktur

Zum Jahresbeginn 2026 hat Christopher Schnell die Geschäftsleitung von Planethome verstärkt. Er verantwortet den Angaben zufolge die Einführung neuer digitaler Produkte sowie die Weiterentwicklung zentraler Prozesse. Zudem ist er seit 2026 Geschäftsführer von Planethome Österreich.

CFO und Geschäftsführer Thorben Wicht: „Unser Ziel ist es, persönliche Marktkompetenz mit effizienten Prozessen zu verbinden. Digitale Lösungen helfen uns dabei, Vermittlung, Finanzierung und Kundenservice noch besser zu verzahnen und den gesamten Prozess für Käufer und Verkäufer einfacher und transparenter zu machen.“

Für das laufende Jahr erwartet Planethome eine weiterhin dynamische Marktentwicklung, in der die Qualität der Vermittlung zunehmend zum Differenzierungsmerkmal werde. Wicht: „Wir sehen, dass Marktteilnehmer wieder mehr Vertrauen fassen, wenn Preis, Objektqualität und Finanzierungssicherheit professionell zusammengeführt werden.“ Er sieht das Unternehmen demnach „gut positioniert, um unsere Marktanteile im Jahr 2026 weiter auszubauen“.