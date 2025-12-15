Newsletter
Christian Hammer rückt in den Vorstand der Netfonds AG auf

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Christian Hammer
Foto: Netfonds
Christian Hammer

Die Netfonds AG erweitert ihren Vorstand zum Jahreswechsel und setzt dabei auf Kontinuität aus den eigenen Reihen. Christian Hammer übernimmt zusätzliche Verantwortung auf Konzernebene.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2026 wird Christian Hammer in den Vorstand der Netfonds AG berufen. Der langjährige Geschäftsführer der NFS Netfonds Financial Service GmbH verantwortet künftig auf Konzernebene den Investmentbereich sowie die Themen Regulatorik und Compliance. Das Vorstandsmandat ist auf eine Mindestlaufzeit von drei Jahren angelegt.

Hammer ist seit über 20 Jahren Teil der Netfonds Gruppe und führt die Tochtergesellschaft NFS Netfonds Financial Service GmbH seit 13 Jahren als Geschäftsführer. Auch nach seiner Berufung in den Vorstand bleibt er weiterhin Geschäftsführer der NFS Netfonds.

Zeitgleich verlängert die Netfonds AG die Mandate der Vorstandsmitglieder Martin Steinmeyer und Peer Reichelt vorzeitig um jeweils mindestens drei Jahre. Gemeinsam mit Dietgar Völzke und Christian Hammer besteht der Vorstand künftig aus vier Mitgliedern. Bereits zuvor hatte Netfonds im Rahmen der strategischen Neuaufstellung Maximilian Conrad und Andre Baalhorn mit Führungsaufgaben im Versicherungsbereich betraut.

