Maklernachfolge im Fokus: Tjara Leipzig übernimmt Groß & Faschin

Die Tjara Leipzig GmbH erweitert ihre Aktivitäten im Osten Deutschlands und stärkt damit ihre Rolle als eines von zehn regionalen Kompetenzzentren innerhalb der Ruhestandsplanung mit Blau Direkt. Im Fokus steht der gezielte Ausbau regionaler Strukturen durch die Integration weiterer Maklerunternehmen und Bestände. Im Zuge dieser Entwicklung übernimmt Tjara Leipzig die Groß & Faschin GmbH mit Standorten in Jena und Klingenthal.

Beide Niederlassungen bleiben nach Angaben von Blau Direkt erhalten und werden in die bestehende Struktur des Kompetenzzentrums integriert. Florian Hoffmann, Geschäftsführer der Tjara Leipzig GmbH, übernimmt zusätzlich die Geschäftsführung der Groß & Faschin GmbH. Dieter Groß begleitet den Übergang beratend und geht anschließend in den Ruhestand. Beate Faschin bleibt Geschäftsführerin und verantwortet weiterhin das operative Geschäft.

Bereits zuvor wurden zusätzliche Maklerunternehmen und Bestände integriert, darunter HD Versicherungsmakler sowie ein spezialisierter Bestand aus Marienberg mit Fokus auf die Absicherung von Polizisten und Soldaten.

„Die Entwicklung rund um Tjara Leipzig zeigt, wie sich Ruhestandsplanung im Maklermarkt zunehmend zu einem strukturierten Wachstumsfeld entwickelt. Mit unseren regionalen Kompetenzzentren schaffen wir die Voraussetzung, um Nachfolgelösungen skalierbar umzusetzen und gleichzeitig die persönliche Betreuung vor Ort zu sichern“, erklärt Dirk Henkies, Head of Corporate Development der Blau Direkt GmbH und CEO der Tjara GmbH.