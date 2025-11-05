Newsletter
JDC startet „Tarif Pilot“: Automatisierte Tarifbewertung im Maklerbestand

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Marcus Rex
Foto: Anna Mutter
Marcus Rex

Mit dem neuen „Tarif Pilot“ integriert Jung, DMS & Cie. ein vollautomatisches Vergleichstool in sein Maklerverwaltungsprogramm iCRM. Die Anwendung soll auf einen Blick zeigen, wo im Bestand Optimierungsbedarf besteht.

Der neue „Tarif Pilot“ von Jung, DMS & Cie. (JDC) soll Maklerinnen und Maklern künftig die Bewertung bestehender Versicherungstarife deutlich erleichtern. Das in das hauseigene Maklerverwaltungsprogramm iCRM integrierte Tool analysiert automatisch die im Bestand hinterlegten Verträge und vergleicht deren Leistungsstärke mit aktuellen Markttarifen. Eine visualisierte Ampel- und Prozentbewertung zeigt dabei sofort, wo Deckungslücken bestehen oder Optimierungen möglich sind.

Bislang war die Überprüfung von Bestandsverträgen mit erheblichem Aufwand verbunden. Vermittler mussten passende Tarife recherchieren, Daten manuell in externe Bewertungstools eingeben oder Informationen beim Versicherer anfordern. Mit dem neuen Tool soll dieser Prozess nun vollständig automatisiert ablaufen.

„Der Tarif Pilot ist für unsere Poolpartner der nächste Schritt in der digitalen Maklerwelt. Mit ihm schaffen wir einen neuen Standard für Effizienz, Haftungssicherheit und Wettbewerbsstärke im Vertriebsalltag“, betont Marcus Rex, Vertriebsvorstand bei Jung, DMS & Cie. „Prozesse, die früher Stunden dauerten, laufen jetzt vollautomatisch im Hintergrund – und schaffen Raum für das, was wirklich zählt: Beratung, Beziehung, Wachstum.“

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

