„Der große Umbruch“ – diese Anlageklassen (Tabelle) könnten bis 2031 vorn liegen

Handel, Kapital und Produktion stehen vor einer tiefgreifenden Neuordnung. Robeco erwartet, dass Aktien und börsennotierte Immobilien davon besonders profitieren. Entscheidend wird, wie erfolgreich Unternehmen Künstliche Intelligenz in ihre Prozesse integrieren.

Robeco rechnet in den kommenden fünf Jahren mit einem grundlegenden Umbau der Weltwirtschaft. In seinem Kapitalmarktausblick „Expected Returns 2027–2031“ beschreibt der Vermögensverwalter den Übergang von einer auf Effizienz ausgerichteten „Just-in-Time“-Wirtschaft zu einer stärker auf Sicherheit und Widerstandsfähigkeit ausgerichteten „Just-in-Case“-Ökonomie.

Auslöser sind nach Einschätzung des Unternehmens vor allem geopolitische Spannungen, das Streben nach Energiesicherheit und der Aufstieg Künstlicher Intelligenz. Die Weltwirtschaft entwickle neue Wege, um Engpässe zu umgehen. Als Beispiel nennt Robeco die Schließung der Straße von Hormus im Jahr 2026, durch die zuvor ein Sechstel der weltweiten Energieversorgung transportiert wurde.

Die Reaktion darauf zeigt sich unter anderem in höheren Investitionen in erneuerbare Energien, Infrastruktur und alternative Lieferwege. Robeco bezeichnet diese Anpassung als „Great Rewiring“, also als Neuvernetzung der Weltwirtschaft.

Handel, Kapital und Produktion verändern sich

Der Umbruch vollzieht sich laut Robeco in drei miteinander verbundenen Bereichen. Beim Handel diversifizieren Unternehmen ihre Lieferketten, während Regierungen der Versorgungssicherheit mehr Gewicht geben. Die Welt deglobalisiert demnach nicht vollständig, sondern organisiert ihre Handelsströme neu.

Zugleich verändert sich die Rolle des Kapitals. Robeco erwartet den Übergang von einer konsumgetriebenen zu einer stärker investitionsgetriebenen Wirtschaft. Umfangreiche Ausgaben für Künstliche Intelligenz, Energie und Infrastruktur dürften die Realwirtschaft stützen. Geschäftsmodelle mit geringer Kapitalbindung könnten dagegen an Attraktivität verlieren.

Die dritte Dimension betrifft die Produktion. Entscheidend werde nicht allein, welche Unternehmen KI-Technologie entwickeln. Langfristig dürften vor allem jene Unternehmen profitieren, die mithilfe Künstlicher Intelligenz ihre Produktionsprozesse neu gestalten. Robeco geht davon aus, dass KI menschliche Arbeit überwiegend ergänzt und nicht vollständig verdrängt.

Drei Szenarien für die Weltwirtschaft

Dem Basisszenario gibt Robeco eine Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Darin führt die Neuvernetzung zu einer erneuten wirtschaftlichen Expansion. KI-Anwender übernehmen zunehmend die Produktivitätsgewinne der Technologieanbieter. Gleichzeitig bleiben eine höhere Inflation und technologische Arbeitslosigkeit mögliche Begleiterscheinungen.

Das Bullenszenario einer „strahlenden Renaissance“ erhält eine Wahrscheinlichkeit von 15 Prozent. In diesem Fall steigert KI das Trendwachstum stärker als erwartet und trägt zugleich zu sinkendem Inflationsdruck bei. Robeco vergleicht die mögliche Produktivitätsentwicklung mit den späten 1990er-Jahren, erwartet aber eine breitere transformative Wirkung.

Mit einer Wahrscheinlichkeit von 35 Prozent kalkuliert Robeco dagegen mit einem Bärenszenario. Darin stockt der Umbau, bevor sich die erhofften Vorteile zeigen. Eine geplatzte KI-Blase könnte zunächst Überkapazitäten und deflationären Druck auslösen, bevor sich eine Phase strukturell hoher Inflation und schwachen Wachstums entwickelt.

Schwellenländeraktien mit höchster Renditeprognose

Für Anleger sieht Robeco im Basisszenario die besten Renditeperspektiven bei Aktien. Aktien aus Schwellenländern dürften in Euro gerechnet eine annualisierte Fünfjahresrendite von 8,0 Prozent erzielen. Für Aktien aus Industrieländern und börsennotierte Immobilien prognostiziert der Vermögensverwalter jeweils 7,0 Prozent. Der Ausblick für Real Estate Investment Trusts fällt damit so positiv aus wie seit 2014 nicht mehr.

Bei Anleihen reichen die erwarteten Euro-Renditen von 3,25 Prozent für inländische Staatsanleihen bis 5,5 Prozent für Schwellenländer-Staatsanleihen in Lokalwährung. Für globale High-Yield-Anleihen erwartet Robeco 4,25 Prozent, für globale Staatsanleihen aus Industrieländern und Schwellenländeranleihen in Hartwährung jeweils 4,0 Prozent. Liquide Mittel sollen 3,0 Prozent und Rohstoffe 5,0 Prozent erreichen.

Als weitere Schwerpunkte untersucht der Bericht die Folgen geopolitischer Engpässe für die Energiesicherheit, Chancen und Risiken bei Privatkrediten, die wachsenden Unterschiede zwischen Schwellenländern sowie die Einbindung individueller Anlegerpräferenzen in den Portfolioaufbau. Die Renditeannahmen sind geometrische und annualisierte Schätzungen auf Basis der Marktbedingungen im September 2026 und keine verlässlichen Indikatoren für die tatsächliche Wertentwicklung.

Prognosen von „Expected Returns“ für die wichtigsten Assetklassen (Basisszenario)

Annualisierte Fünfjahresrendite Assetklasse EUR USD JPY GBP Anleihen Liquide Mittel 3,00 % 4,25 % 1,50 % 4,00 % Inländische Staatsanleihen 3,25 % 5,00 % 2,75 % 5,75 % Globale Staatsanleihen (entwickelte Länder, abgesichert) 4,00 % 5,25 % 2,50 % 5,00 % Staatsanleihen aus Schwellenländern (Lokalwährung) 5,50 % 6,25 % 3,25 % 6,00 % Staatsanleihen aus Schwellenländern (Hartwährung) 4,00 % 5,25 % 2,50 % 5,00 % Globale Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating (abgesichert) 3,75 % 5,00 % 2,25 % 4,75 % Globale High-Yield-Anleihen (abgesichert) 4,25 % 5,50 % 2,75 % 5,25 % Aktien Aktien aus Industrieländern 7,00 % 7,75 % 4,75 % 7,50 % Aktien aus Schwellenländern 8,00 % 8,75 % 5,75 % 8,50 % Börsennotierte Immobilien 7,00 % 7,75 % 4,75 % 7,50 % Rohstoffe 5,00 % 5,75 % 2,75 % 5,50 % Verbraucherpreise Inflation 2,50 % 3,00 % 2,00 % 2,75 %

Ihr Kapital ist gefährdet: Die Renditen sind geometrisch und annualisiert. Die dargelegten Szenarien sind kein genauer Indikator. Sie sind als Schätzung der künftigen Performance aufgrund der aktuellen Marktbedingungen und der Erkenntnisse aus der Vergangenheit, wie sich der Wert einer Anlage verändert, anzusehen. Die erwartete Rendite hängt von der Marktentwicklung ab. Quelle: Robeco, September 2026.