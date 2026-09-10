21 Oaks bündelt Krypto-, DeFi- und Venture-Capital-Aktivitäten

21 Oaks Capital bündelt seine Expertise für digitale Assets in einer neuen Tochtergesellschaft. Neben Krypto-Research und DeFi soll sie einen eigenen Venture-Capital-Bereich aufbauen. Die Leitung übernimmt ein langjähriger Partner der Gruppe.

Die Düsseldorfer Investmentgesellschaft 21 Oaks Capital erweitert ihr Geschäft mit digitalen Assets. Bereits im Juli 2026 gründete sie die Tochtergesellschaft 21 Oaks Innovative Capital GmbH, in der die Gruppe künftig ihre Krypto- und Blockchain-Expertise zusammenführt.

Die neue Gesellschaft soll als Thinktank für digitale Assets, Blockchain-Technologien und neue Geschäftsmodelle dienen. Zu ihren Aufgaben gehören Research, die Analyse technologischer Entwicklungen sowie die Bündelung der DeFi-Aktivitäten der Gruppe.

Darüber hinaus plant 21 Oaks Innovative Capital den Aufbau eines eigenen Venture-Capital-Bereichs. Dieser soll junge Unternehmen, Protokolle und Geschäftsmodelle aus dem Blockchain- und Technologieumfeld prüfen und mögliche Beteiligungen identifizieren.

Plattform für neue Blockchain-Geschäftsmodelle

„Mit der 21 Oaks Innovative Capital schaffen wir eine Plattform für jene Themen, die sich besonders schnell entwickeln und häufig noch außerhalb der etablierten Strukturen der traditionellen Finanzindustrie stattfinden“, sagt Edgar Heimbach, Managing Partner der 21 Oaks Capital GmbH. „Unsere Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass insbesondere im Bereich digitaler Assets tiefes technologisches Verständnis, Kapitalmarktexpertise und unternehmerisches Denken eng zusammengehören. Genau diese Kompetenzen wollen wir in der neuen Gesellschaft bündeln.“

Die operative Leitung übernimmt Joshua Reimann als Geschäftsführer. Er arbeitet bereits seit mehreren Jahren als Partner für 21 Oaks Capital und verfügt über Erfahrung mit Blockchain, Distributed-Ledger-Technologien und digitalen Assets.

„Vieles von dem, was die Finanzmärkte in den nächsten Jahren verändern wird, entsteht heute in Protokollen, Entwickler-Communities und kleinen Teams – weit weg von den etablierten Strukturen“, sagt Reimann. „Wir wollen früh dort sein, verstehen, was trägt, und mit eigenem Kapital dort einsteigen, wo wir überzeugt sind.“

Boyan Georgiev bringt Investmenterfahrung ein

Eine zentrale Rolle in der neuen Struktur übernimmt zudem Boyan Georgiev. Der langjährige Partner von 21 Oaks Capital hat nach Angaben des Unternehmens die Investmententscheidungen und die strategische Entwicklung der Gruppe mitgeprägt. Seine Erfahrung bei der Bewertung von Investments, Technologien und Geschäftsmodellen soll verstärkt in die Arbeit der Tochtergesellschaft einfließen.

Mit der Gründung trennt die Gruppe ihre Tätigkeitsfelder klarer voneinander. Während 21 Oaks Capital weiterhin im regulierten Kapitalmarktumfeld aktiv bleibt, konzentriert sich 21 Oaks Innovative Capital auf Research, technologische Entwicklungen, DeFi und Venture Capital.

„Für uns ist die Gründung der Gesellschaft der nächste logische Schritt“, sagt Heimbach. „Blockchain und digitale Assets entwickeln sich zunehmend von einer einzelnen Assetklasse zu einer technologischen Infrastruktur für Finanzmärkte und neue Geschäftsmodelle. Wir wollen diese Entwicklung nicht nur beobachten, sondern frühzeitig verstehen und dort, wo wir überzeugt sind, auch unternehmerisch begleiten.“