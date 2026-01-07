Diese sieben Maßnahmen senken Heizkosten in Nichtwohngebäuden schnell

Auch auf Nichtwohngebäuden lastet besonders in der Winterzeit ein hoher Druck von wachsenden Energiekosten. Erschwerend kommt ein weit verbreiteter Modernisierungsstau im Gebäudebestand hinzu, bei dem Betreiber von Pflegeheimen, Hotels, Schulen und Verwaltungsgebäuden hohe Investitionen in energetische Generalsanierungen scheuen. Wie sich auch kurzfristig substanzielle Energie- und damit Kosteneinsparungen erzielen lassen, verrät die Plattform Betterspace, die auf Wärmemanagementsysteme spezialisiert ist:

1. Heizkurven anpassen: Vorlauftemperaturen und Zeitprogramme sollten auf die tatsächliche Nutzung von Nichtwohngebäuden punktgenau angepasst werden. Das senkt den Wärmebedarf um bis zu 15 Prozent und sorgt für stabile Raumtemperaturen. Voraussetzung hierfür ist es, den genauen Wärmebedarf und die Temperaturverläufe in den einzelnen Räumen genau zu kennen.

2. Hydraulischer Abgleich: Dieser stellt sicher, dass alle Heizkreise gleichmäßig versorgt werden – eine gesenkte Pumpenleistung wirkt einer ungewollten Wärmeüber- oder -unterversorgung von Räumen entgegen. Digitale Unterstützung gibt es hierfür von smarten Thermostate inklusive der passenden TÜV-Zertifizierung.

3. Aktives Monitoring: Eine transparente und aktive Überwachung von Vor- und Rückläufen, Raumtemperaturen, Ventilstellungen sowie Laufzeiten hilft, Wärmeverluste wirkungsvoll zu reduzieren. Ein intelligentes Monitoring bildet die Basis für nachhaltige Optimierungsmaßnahmen.

4. Intelligente Steuerung: Heizsysteme mit funkbasierten Heizkörperthermostaten in Kombination mit intelligenten Software-Plattformen garantieren, dass nur bei Bedarf geheizt wird, glätten unter anderem Lastspitzen und sorgen so schnell für zweistelligen Einsparungen.

5. Optimierte Lüftung: Eine effiziente Kombination aus Wärmerückgewinnung und bedarfsgerecht geregelten Volumenströmen verbessert das Raumklima und reduziert Wärmeverluste.

6. Dämmen in kleinen Schritten: Bevor Großinvestitionen von Dämmmaßnahmen ganz abhalten, empfiehlt sich eine Gebäudeisolation Schritt für Schritt, die einen hohen €/kWh-Effekt erzielt, wie etwa die Dämmung der obersten Geschossdecke oder der Kellerdecke.

7. Wärmeerzeuger zukunftsfähig vorbereiten: Basis weiterführender Energieeffizienzmaßnahmen ist die intelligente Planung der Wärmeerzeuger mit Anschluss- und Aufstellmöglichkeiten, elektrischer Leistung, Hydraulik und Regelstrategie.

Wichtig: Bei allen Maßnahmen sollten Betreiber von Nichtwohngebäuden immer auch deren Förderfähigkeit prüfen, um so von möglichen staatlichen Unterstützungen zu profitieren.