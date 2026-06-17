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Umbau bei Ehret+Klein – CEO verlängert, Mitgründer scheidet aus

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: ©Enno Kapitza für Ehret+Klein AG
Bleibt an Bord: CEO Sebastian Wasser

Der Immobilienprojektentwickler Ehret+Klein AG baut die Geschäftsleitung um. Während Mitgründer Michael Ehret das operative Geschäft verlässt, übernimmt Jörg Schürmann das Finanzressort. Zudem verlängert das Unternehmen den Vertrag von Vorstandschef Sebastian Wasser vorzeitig.

Die Ehret+Klein AG setzt eine vor vier Jahren eingeleitete strategische Transformation fort und richtet sich neu auf die Anforderungen des Immobilienmarktes aus. Wie das Unternehmen mitteilt, stehen dabei der Ausbau des Investment Managements sowie die Weiterentwicklung von Geschäftsbereichen im Asset-, Property Management und Service-Development im Fokus. Im Zuge dieser Neuausrichtung scheidet Mitgründer Michael Ehret zum 15. Juni 2026 aus dem operativen Geschäft aus.

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Michael Ehret bleibt der Gesellschaft den Angaben zufolge als Aktionär verbunden und übernimmt die Geschäftsführung in ausgewählten Projektgesellschaften. Gemeinsam mit Stefan Klein baute er in den vergangenen zwei Jahrzehnten das Gesamtunternehmen und die Projektentwicklungsaktivitäten auf. Vorstandsitzender Sebastian Wasser übernimmt zusätzlich die Verantwortlichkeiten von Michael Ehret. Samira Pichler bleibt unverändert Vorständin der Development-Einheiten. Mitgründer Stefan Klein begleitet das Unternehmen weiterhin als Aufsichtsratsvorsitzender.

Neuer Finanzvorstand bei Ehret+Klein

Neben den Veränderungen im Gründerkreis setzt das Unternehmen auf Kontinuität bei der Führung. Der Aufsichtsrat verlängerte den Vertrag von Vorstandschef Sebastian Wasser vorzeitig um weitere drei Jahre. Wasser führt die Unternehmensgruppe gemeinsam mit der operativen Vorständin Antje Lubitz und Entwicklungsvorständin Samira Pichler.

Gleichzeitig verstärkt Ehret+Klein die Finanz- und Kapitalmarktkompetenz in der Führungsebene. Jörg Schürmann übernimmt ab Mitte Juni 2026 den Posten des Finanzvorstands. In dieser Rolle verantwortet er künftig die finanzielle Steuerung, den Ausbau der Governance-Strukturen sowie die weitere Professionalisierung der internen Prozesse.

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