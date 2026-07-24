Edekabank startet Vermögensplattform mit Zugang zu renommierten Asset Managern

Die Edekabank baut ihr Angebot im Private Banking aus und bietet Edeka-Kaufleuten künftig einen zentralen Zugang zu ausgewählten Vermögensverwaltern. Mit dem neuen „Edekabank VermögensManager“ können Kunden ab einem Anlagevolumen von 500.000 Euro in Anlagestrategien investieren, für die bislang häufig deutlich höhere Mindestanlagesummen erforderlich waren.

Das Angebot entstand gemeinsam mit dem Technologie- und Regulatorik-Anbieter investify TECH sowie Dericon, einem Unternehmen von FE fundinfo. Die Plattform verbindet persönliche Beratung durch die Edekabank mit einer digitalen Steuerung der Vermögensverwaltung. Die Wertpapiere werden im Depot der Edekabank verwahrt.

„Was uns auszeichnet, ist das tiefe Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kaufleute und die enge Verbundenheit mit ihnen. Deshalb war es für uns folgerichtig, unser Angebot im Bereich der Vermögensverwaltung gezielt um hochwertige Investmentlösungen zu erweitern“, erklärt Maik Wandtke, Vorstandssprecher der Edekabank. „Mit dem ‚Edekabank VermögensManager‘ bieten wir unseren Kundinnen und Kunden eine Plattform, die den Zugang zu ausgewählten Vermögensverwaltern mit unserer Expertise und Beratungsqualität verbindet.“

Digitale Plattform für professionelle Vermögensverwaltung

Nach Angaben der Beteiligten richtet sich das Angebot an Edeka-Kaufleute, deren Vermögen aus ihrer unternehmerischen Tätigkeit professionell verwaltet werden soll. Die Plattform soll den Auswahlprozess vereinfachen und verschiedene Vermögensverwalter auf einer Oberfläche zusammenführen.

„Die Edekabank gibt mit diesem innovativen Ansatz Orientierung in einem Markt, der für Anleger oft schwer vergleichbar ist. Er bietet den Kunden eine ganze Reihe von Vorteilen. So entfallen für die Edeka-Kaufleute die Ausschreibungsgebühren bei Fremdanbietern, die Berater und Beraterinnen der Edekabank bleiben weiterhin zentrale Ansprechpartner. Das Vermögen kann flexibel auf unterschiedliche Vermögensverwalter aufgeteilt werden. So lassen sich verschiedene Strategien und Anbieter kombinieren“, erklärt Dr. Harald Brock, Geschäftsführer von investify TECH.

Die technische Grundlage bildet die White-Label-Plattform von investify TECH. Dericon übernimmt die Bündelung der verfügbaren Asset Manager und macht deren Strategien über die Plattform zugänglich.

Sieben Vermögensverwalter zum Start

Zum Marktstart stehen Strategien von Allianz Global Investors, Dimensional, DJE, LBBW, Flossbach von Storch, Metzler Asset Management und Taunus Trust zur Verfügung.

„Die Auswahl des passenden Vermögensverwalters war bislang häufig eine Frage von Zugang und Transparenz. Mit dem ‚Edekabank VermögensManager‘ schaffen wir einen neuen Weg: Wir bündeln ausgewählte Vermögensverwalter auf einer digitalen Plattform und machen professionelle Anlagestrategien einfach vergleichbar und zugänglich. So verbinden wir die persönliche Nähe und das Vertrauen der Edekabank mit der Vielfalt und Qualität einer offenen Architektur – und schaffen für Edeka-Kaufleute einen modernen Zugang zu professioneller Vermögensverwaltung“, erklärt Frank Herrmann, Leiter Private Banking der Dericon.