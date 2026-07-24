Elon Musks KI-Vision stellt unseren Wohlstand infrage

Elon Musk ist bekannt für große Visionen. Manche wirken zunächst wie Science-Fiction und werden später Realität. Andere bleiben spektakuläre Gedankenspiele. Seine jüngste Prognose – geäußert in einem Interview mit dem britischen Wirtschaftsmagazin „The Economist“ – gehört jedoch zu den Debatten, die niemand mehr ignorieren sollte. Denn sollte Musk tatsächlich recht behalten, stünde nichts Geringeres als das Fundament unseres heutigen Wirtschaftssystems zur Disposition.

Seine These ist radikal: Künstliche Intelligenz werde einen derartigen Überfluss schaffen, dass Geld seinen Zweck verliert. Wenn Maschinen nahezu jede Dienstleistung und jedes Produkt in unbegrenzter Menge bereitstellen können, verschwindet Knappheit als Grundlage wirtschaftlichen Handelns. Damit würde auch Geld als Tauschmittel an Bedeutung verlieren. Selbst Musks eigenes Vermögen von rund 750 Milliarden US-Dollar wäre dann letztlich wertlos.

Diese Vorstellung ist gleichermaßen faszinierend wie verstörend. Seit Jahrtausenden beruhen Volkswirtschaften auf dem Prinzip der Knappheit. Preise entstehen, weil Güter begrenzt sind. Unternehmen schaffen Werte, weil sie Bedürfnisse erfüllen, deren Befriedigung Ressourcen erfordert. Fällt dieses Grundprinzip weg, müssten nicht nur Märkte, sondern auch unser Verständnis von Arbeit, Eigentum und Wohlstand neu definiert werden.

Doch Musk belässt es nicht bei dieser Zukunftsvision. Gleichzeitig warnt er davor, dass KI dem Menschen schon bald intellektuell weit überlegen sein könnte. Seine provokante Analogie, eine Superintelligenz werde menschliche Anweisungen womöglich ähnlich ernst nehmen wie wir die Befehle eines Schimpansen, verdeutlicht, wie groß er selbst die Risiken einschätzt. Ausgerechnet einer der Unternehmer, der Milliarden in KI investiert, zeichnet damit eines der eindringlichsten Warnbilder der technologischen Entwicklung.

Genau hier beginnt die eigentliche Debatte. Denn wenn eine Technologie tatsächlich das Potenzial besitzt, unsere wirtschaftliche und gesellschaftliche Ordnung grundlegend zu verändern, genügt technischer Fortschritt allein nicht. Es braucht verbindliche Regeln, internationale Zusammenarbeit und vor allem demokratische Kontrolle. Die Vorstellung, dass einige wenige KI-Konzerne sich gegenseitig überwachen und der Staat lediglich als Sicherheitsnetz fungiert, dürfte kaum Vertrauen schaffen. Zu groß sind die wirtschaftlichen Interessen, zu weitreichend die möglichen Folgen.

Vielleicht irrt sich Musk. Vielleicht dauert die Entwicklung deutlich länger oder nimmt einen völlig anderen Verlauf. Doch selbst wenn nur ein Teil seiner Prognosen eintritt, stellt sich bereits heute die entscheidende Frage: Sind Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf eine Welt vorbereitet, in der menschliche Arbeit ihren bisherigen Stellenwert verliert und künstliche Intelligenz zur dominierenden Kraft wird?

Die ehrliche Antwort lautet derzeit wohl: nein. Gerade deshalb verdient Musks Vision weder blinde Bewunderung noch reflexhafte Ablehnung. Sie ist vor allem eines: ein Weckruf. Nicht weil ihre Verwirklichung sicher ist, sondern weil ihre möglichen Folgen so tiefgreifend wären, dass wir sie nicht erst diskutieren dürfen, wenn sie bereits Realität geworden sind.