Interrisk baut Führung aus: Neue Leiter für IT-Transformation und Rechnungswesen

Interrisk hat ihre Führungsebene erweitert und zwei Schlüsselpositionen neu besetzt. Dennis Kalkofen übernimmt die Leitung der neu geschaffenen Abteilung IT Business Transformation. Thomas Budny verantwortet künftig das Rechnungswesen und folgt auf Claus-Dieter Schulz, der im Herbst in den Ruhestand geht.

Mit der personellen Verstärkung reagiert der Versicherer nach eigenen Angaben auf das Unternehmenswachstum sowie steigende Anforderungen an Digitalisierung und Unternehmenssteuerung.

Dennis Kalkofen studierte Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität Darmstadt. Vor seinem Wechsel zu Interrisk war er zuletzt als Senior Group Manager für Projekt- und Applikationsmanagement im IT-Bereich bei DPD Deutschland tätig. Davor sammelte er Erfahrungen in Beratungs- und Inhouse-Funktionen.

Fokus auf IT-Transformation und Digitalisierung

In seiner neuen Funktion soll Kalkofen den IT-Bereich des Unternehmens agiler ausrichten und die Anwendungslandschaft kundenorientiert sowie zukunftsfähig weiterentwickeln.

Thomas Budny übernimmt die Leitung des Rechnungswesens. Der Betriebswirt studierte an der Universität zu Köln und war unter anderem für Lufthansa und die Commerzbank tätig. Zuletzt verantwortete er bei der Deutschen Familienversicherung zunächst die Einführung der internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS und anschließend die Automatisierung und Digitalisierung im Finanzbereich.

Budny tritt die Nachfolge von Claus-Dieter Schulz an, der nach langjähriger Tätigkeit für Interrisk im Herbst in den Ruhestand wechselt.

Vorstand hebt Bedeutung der Schlüsselbereiche hervor

Dr. Florian Sallmann, Vorstandsvorsitzender der Interrisk Versicherungen, betont die Bedeutung der Personalentscheidungen für die weitere Entwicklung des Unternehmens: „Digitalisierung und KI werden bei unserer weiteren Entwicklung eine Schlüsselrolle spielen. Mit Dennis Kalkofen haben wir jetzt einen ausgewiesenen Experten an Bord.“

Mit Blick auf das Rechnungswesen ergänzt Sallmann: „Das Rechnungswesen ist eine der wesentlichen Zentralfunktionen im Haus; sie muss die für die Zukunftsanforderungen erforderlichen Optimierungen und Digitalisierungen umsetzen. Ich freue mich, dass wir für diese Aufgabe mit Thomas Budny einen Mann aus anspruchsvoller Position mit großem Kenntnisschatz in der Verantwortung haben. Beiden Herren wünsche ich viel Erfolg in ihrer neuen Tätigkeit. Claus-Dieter Schulz danke ich für seinen langjährigen erfolgreichen Einsatz für die Interrisk und wünsche ihm schon heute alles Gute für den Ruhestand.“