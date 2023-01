Edmond de Rothschild AM baut Vertrieb in Österreich aus

Mit dieser strategischen Neueinstellung Anfang Januar setzt die französische Fondsgesellschaft die Wachstumsstrategie in Österreich gezielt fort und bringt den Wholesale- sowie den institutionellen Vertrieb voran. Babirath berichtet an Regine Wiedmann, Head of Distribution Germany & Austria.

Julia Babirath leitete zuletzt das digitale Vertriebssegment von iShares & Wealth bei Blackrock in Österreich. Zu ihren weiteren beruflichen Stationen zählen Tätigkeiten im Aktienderivatehandel bei der Raiffeisen Centrobank AG sowie im Bereich des Zins- und Kreditgeschäfts bei Goldman Sachs in Frankfurt. Sie promovierte in Wirtschaftswissenschaften an der Fachhochschule Burgenland in Österreich und ist Absolventin der Fachhochschule des BFI Wien.

Regine Wiedmann, Head of Distribution Germany & Austria, kommentiert: „Mit Julia Babirath haben wir eine versierte Kennerin des österreichischen Fondsmarktes für uns gewonnen. Ihr vertriebsorientierter Ansatz wie auch ihre profunden Kenntnisse des Finanzmarktes werden uns beim weiteren Ausbau unserer Kundenbeziehungen in Österreich sehr unterstützen.“