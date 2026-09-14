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Embedded Insurance auf dem Fahrradmarkt: Ammerländer Versicherung und Laka kooperieren

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Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Christian Buschkotte, Vorstand Ammerländer Versicherung
Foto: Ammerländer Versicherung
Christian Buschkotte, Vorstand Ammerländer Versicherung: "Lakas technische Fähigkeiten und ihre Partner-Plattform machen sie zum offensichtlichen Partner."

Die Ammerländer Versicherung und das Londoner InsurTech Laka haben eine strategische Partnerschaft für den deutschen Fahrradmarkt vereinbart. Versicherungsschutz soll direkt in den Kaufprozess von Rädern und E-Bikes integriert werden.

Die Ammerländer Versicherung (AV) und das in London ansässige InsurTech-Unternehmen Laka haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Ziel der Kooperation ist es, das Segment Embedded Insurance im deutschen Fahrrad- und E-Bike-Markt zu erschließen: Versicherungsprodukte sollen künftig direkt in den digitalen Kaufprozess integriert werden, ohne dass Kunden den Abschluss separat initiieren müssen.

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Die Aufgabenteilung folgt den jeweiligen Stärken beider Häuser. Die Ammerländer Versicherung bringt langjährige Erfahrung in der Tarifierung und Produktgestaltung mit. Laka, das als Managing General Agent (MGA) tätig ist, verantwortet die technische Integration sowie das Partnermanagement und hat sich auf digitale Versicherungslösungen für Fahrräder und E-Bikes spezialisiert.

Christian Buschkotte, Vorstandsmitglied der Ammerländer Versicherung, hebt die Stärken des Partners hervor: „Lakas technische Fähigkeiten und ihre Partner-Plattform machen sie zum offensichtlichen Partner, um unsere Lösungskompetenz im Bereich Embedded Insurance auf dem deutschen Fahrradmarkt weiter zu stärken.“

Deutschland im Fokus der Laka-Expansion

Für Laka markiert die Partnerschaft einen strategischen Wachstumsschritt auf dem deutschen Markt. Das international tätige Unternehmen richtet seinen Expansionskurs auf den Bereich grüne Mobilität aus und sieht Deutschland als zentralen Baustein dieser Strategie.

Tobias Taupitz, CEO von Laka, begründet den Fokus: „Deutschland ist für uns von zentraler Bedeutung, um uns als führenden europäischen Anbieter für grüne Mobilitätsabsicherung zu etablieren. Mit der AV gewinnen wir einen starken Partner, um diese Vision gemeinsam voranzutreiben und nachhaltig auszubauen.“

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