Altersvorsorge-Reform: Generali und DVAG starten gemeinsam Kampagne

Generali Deutschland und die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) starten die Informationskampagne „Deutschland macht Rente". Gemeinsam betreuen sie 1,4 Millionen Kunden in der staatlich geförderten Vorsorge – und wollen nun mehr Menschen für das Thema gewinnen. Was steckt hinter der Initiative?

Die gesetzliche Rente wird für viele Menschen in Deutschland nicht reichen, um den Lebensstandard im Alter zu halten. Experten beziffern den Bedarf auf 80 Prozent des letzten Nettogehalts – eine Marke, die die gesetzliche Rente für einen Großteil der Bevölkerung verfehlt. Generali Deutschland und die Deutsche Vermögensberatung (DVAG) reagieren darauf mit einer gemeinsamen Informationskampagne unter dem Titel „Deutschland macht Rente“.

Beide Unternehmen verfügen zusammen über langjährige Erfahrung in der staatlich geförderten Altersvorsorge und betreuen in diesem Segment rund 1,4 Millionen Kunden. Über 18.000 Vermögensberaterinnen und Vermögensberater sind bundesweit im Einsatz.

Die Kampagne zielt darauf ab, die öffentliche Debatte zur Altersvorsorge zu beleben und mehr Menschen – insbesondere Jüngere sowie Personen mit unterbrochenen Erwerbsbiografien oder geringeren Einkommen – für den frühzeitigen Aufbau privater Vorsorge zu sensibilisieren. Stefan Lehmann, Vorstandsvorsitzender der Generali Deutschland AG, sieht darin eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe: „Eine zukunftsfähige Altersvorsorge ist eine der zentralen gesellschaftlichen Aufgaben unserer Zeit. Die Reform bietet die Chance, deutlich mehr Menschen Zugang zu staatlich geförderter privater Vorsorge und langfristigem Vermögensaufbau zu eröffnen.“

Marcus Aßmuth, Mitglied des Vorstands der DVAG, betont die Rolle der persönlichen Beratung: „Wer seine Rentenlücke schließen möchte, benötigt in der Regel immer eine Kombination verschiedener Vorsorgelösungen. Aufgrund der Komplexität und gerade weil die Wahlmöglichkeiten zunehmen, ist und bleibt qualifizierte Beratung der Schlüssel zu einer passenden Absicherung.“

Kapitalgedeckte Vorsorge und lebenslange Rente

Generali Deutschland setzt auf Lösungen, die kapitalgedeckten Vermögensaufbau mit einer lebenslangen Rentenzahlung verbinden. Das Produktangebot umfasst fondsbasierte Altersvorsorgedepots mit flexiblen Garantielösungen und integrierten Lebensphasenkonzepten, ein einfaches Standarddepot sowie eine Frühstartrente. Kunden können dabei wählen, ob sie im Ruhestand einen Auszahlungsplan oder eine lebenslange Rente bevorzugen. Für Riester-Bestandskunden soll es ab Januar 2027 vereinfachte Wechseloptionen in die neue Förderwelt geben – begleitet von individueller Beratung zur optimalen Nutzung der Fördermöglichkeiten.

Mit der Reform der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge wächst die Vielfalt der Möglichkeiten – und damit auch der Bedarf an verständlicher Information. Faktoren wie familiäre Verpflichtungen, Einkommenssituation, bestehende Vorsorgeverträge oder individuelle Zukunftspläne müssen bei der Entscheidung berücksichtigt werden. Generali und DVAG sehen es als gemeinsame Aufgabe, Menschen transparent und persönlich durch diese Optionen zu begleiten.

Kampagnenplattform gibt Orientierung

Parallel zur Kampagne ist die Plattform www.deutschland-macht-rente.de online gegangen. Dort können Interessierte erste Informationen zur Altersvorsorge-Reform und den neuen staatlichen Fördermöglichkeiten ab 2027 abrufen sowie eine unverbindliche persönliche Beratung anfragen. Die Kampagne gibt Menschen aus unterschiedlichen Lebenssituationen eine Stimme und soll die Vielfalt der Vorsorgebedarfe sichtbar machen.