Rente mit 63: Nach Sachsen-Anhalt wächst der Streit um das Aus

Nach dem historischen Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt bricht in der SPD offen aus, was lange nur intern diskutiert wurde: der Streit um die Rente mit 63.

Ein historisches Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt hat einen Streit offengelegt, der die SPD schon seit Wochen umtreibt. Im Zentrum steht die Rente mit 63. Noch im Wahlkampf verteidigte Parteichef Lars Klingbeil das geplante Ende der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren. Wenige Tage später meldet sein eigener Generalsekretär offene Vorbehalte an. Cash. ordnet ein, was Fakt ist, was Verhandlungsmasse bleibt und worauf es in der Beratung jetzt ankommt.

Wahlbeben in Sachsen-Anhalt trifft die SPD in eigener Sache

Der Wahlabend des 6. September 2026 hat die politische Statik in Berlin verschoben. In Sachsen-Anhalt wurde die AfD mit 43,8 Prozent der Stimmen stärkste Kraft. Ihr Stimmenanteil hat sich damit gegenüber 2021 mehr als verdoppelt – ein Rekordergebnis. Die CDU stürzte auf 17,2 Prozent ab und verlor damit annähernd die Hälfte ihrer bisherigen Wählerschaft. Noch am Wahlabend räumte Ministerpräsident Sven Schulze die Niederlage seiner Partei ein. Die SPD kam auf nur 9,3 Prozent.

Für die Bundes-SPD wirkt das Ergebnis wie ein Brandbeschleuniger für einen Streit, der schon seit Wochen schwelt. Im Zentrum steht die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren, umgangssprachlich als Rente mit 63 bekannt. Noch am Wahlabend ordnet SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf im Willy-Brandt-Haus das AfD-Ergebnis als Zäsur ein. Eine Debatte über die beiden Parteivorsitzenden lehnt er dennoch ab. Ob Klingbeil und Bas die Führung abgeben sollten, sei „wirklich gar keine Frage, die ich mir jetzt gerade stelle“. Gleichzeitig fordert er, Bundesregierung und Bundestag müssten sich Themen wie Rente, Pflege und die Verteilung staatlicher Mittel noch einmal intensiv vornehmen. Zwei Tage zuvor hatte er bereits erklärt, er habe „große Vorbehalte“ gegen eine einfache Abschaffung der abschlagsfreien Rente. Zudem sei der Bundestag „kein Abnickverein“.

Auch Klingbeil selbst signalisiert Gesprächsbedarf. Im ZDF bezeichnet der SPD-Chef das Wahlergebnis als „auch ein Signal an Berlin“. Er kündigt an, über den Reformkurs der Bundesregierung nachzudenken. Welche Korrekturen ihm konkret vorschweben, lässt er zunächst offen.

Damit rückt Klüssendorf inhaltlich von einer Linie ab, die Parteichef Lars Klingbeil im Wahlkampf selbst vertreten hatte. Bei einem Bürgerdialog in Bitterfeld verteidigte Klingbeil zwar das geplante Ende der abschlagsfreien Rente. Die Verantwortung dafür schrieb er aber ausdrücklich der Alterssicherungskommission zu, die den Vorschlag erarbeitet hat. Eine offene Führungsdebatte um seine Person und um Co-Chefin Bärbel Bas lehnte Klüssendorf am Wahlabend ausdrücklich ab. Die inhaltliche Distanzierung des eigenen Generalsekretärs bleibt dennoch bemerkenswert, denn sie trifft einen zentralen Baustein der aktuellen Regierungsreform.

Was sich bei der Rente mit 63 wirklich ändert – und was nicht

Wichtig für die Einordnung: Bislang gibt es weder ein Gesetz noch einen Referentenentwurf noch einen festgelegten Stichtag. Die geltende Rechtslage bleibt bis zu einer Gesetzesänderung unverändert in Kraft. Wer heute 45 Versicherungsjahre nachweisen kann, kann also weiterhin nach den bisherigen Regeln abschlagsfrei in Rente gehen.

Auslöser der aktuellen Debatte ist der Abschlussbericht der Alterssicherungskommission. Das 13-köpfige, überparteilich besetzte Gremium steht unter Leitung der Verwaltungsrechtlerin Constanze Janda und des früheren BA-Vorstands Frank-Jürgen Weise. Es übergab den Bericht am 23. Juni 2026 an Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas. Insgesamt enthält der Bericht 33 Empfehlungen zur Rentenreform. Zentraler Streitpunkt ist Empfehlung 6. Ihr Originalwortlaut umfasst nur einen Satz: „Die Kommission empfiehlt, den abschlagsfreien Renteneintritt für besonders langjährig Versicherte abzuschaffen.“

Der Koalitionsausschuss aus CDU, CSU und SPD würdigte den Bericht bereits am 2. Juli 2026. Er kündigte an, alle 33 Empfehlungen als geschlossenes Gesamtpaket in ein Gesetz zu gießen. Ziel ist, das Gesetzgebungsverfahren noch bis Ende 2026 abzuschließen. Genau dieser selbst gesetzte Zeitdruck lässt den Streit innerhalb der SPD jetzt so scharf werden.

Die Kommission begründet ihren Vorschlag vor allem verteilungspolitisch

Die Alterssicherungskommission begründet den Vorschlag im Bericht nicht in erster Linie fiskalisch, sondern verteilungspolitisch. Von einem abschlagsfreien Renteneintritt allein nach Beitragsjahren profitierten demnach „vor allem Besserverdienende, Gesündere und Männer“. Geringverdienende, Menschen mit weniger stabilen Erwerbsverläufen und Frauen dagegen könnten oder wollten die Regelung seltener nutzen.

Seit 2015 nahm rund 30 Prozent aller Altersrentenzugänge die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren in Anspruch. Ihre durchschnittliche Zugangsrente lag 2025 laut DRV-Statistik bei 1.677 Euro. Zum Vergleich: Die mit Abschlägen belegte Rente für langjährig Versicherte mit 35 Beitragsjahren erreichte im Schnitt nur 1.257 Euro. Das entspricht einem Abstand von etwa einem Drittel. Das jährliche Einsparpotenzial einer Abschaffung beziffert die Kommission auf rund 430 Millionen Euro pro Rentenjahrgang und Jahr. Das gilt, sofern Betroffene stattdessen die Rente mit Abschlag in Anspruch nähmen.

Ausdrücklich fordert die Kommission jedoch, die Abschaffung müsse „unter Berücksichtigung des verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauensschutzes“ erfolgen. Dieses Detail geht in der öffentlichen Debatte häufig unter. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch akzeptiert das Ende der abschlagsfreien Rente grundsätzlich. Über Übergangsfristen, Vertrauensschutz und eine geplante Schutzrente will er aber verhandeln.

Nicht das Ob, sondern das Wie lange ist der eigentliche Streitpunkt

Genau an diesem Punkt verläuft die eigentliche Konfliktlinie. Annika Klose ist sozialpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Sie gehört zugleich als eine von drei Parlamentariern der Alterssicherungskommission an und ist dort stellvertretende Vorsitzende. Konkret schlägt sie eine fünfjährige Übergangsfrist vor. Zusätzlich fordert sie, bereits abgeschlossene Altersteilzeitverträge zu berücksichtigen, die mitunter Laufzeiten von bis zu zehn Jahren haben. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dagmar Schmidt unterstützt den Vorstoß. Auch Bärbel Bas verweist auf einen von Kommissionschefin Janda genannten Fünf-Jahres-Zeitraum als Orientierung.

Bundeskanzler Friedrich Merz hält an der grundsätzlichen Abschaffung fest. Am 27. August sichert er jedoch in der RTL-Sendung „Am Tisch mit Friedrich Merz“ zu: „Wir machen das nicht von einem Tag auf den anderen.“ Unionsfraktionschef Thorsten Frei rückt bereits Anfang August von seiner ursprünglich harten Linie ab. Er erklärt, eine Härtefallregelung sei „in jedem Fall angezeigt“. Über die konkrete Dauer der Übergangsfrist gehen die Vorstellungen innerhalb der Koalition dennoch weiterhin auseinander.

Deutlich grundsätzlicher fällt der Widerstand des Deutschen Gewerkschaftsbunds aus. DGB-Chefin Yasmin Fahimi bezeichnet die geplante Abschaffung als „zutiefst ungerecht“ und „großen Fehler“. Laut Medienberichten schreibt sie alle 16 Regierungschefs der Länder an. Damit fordert sie den Erhalt der abschlagsfreien Rente sowie des sogenannten Blockmodells der Altersteilzeit. Der DGB stellt der Alterssicherungskommission ein eigenes Reformmodell entgegen. Es soll die Rente mit 63 erhalten. Zudem soll das gesetzliche Rentenniveau von derzeit 48 Prozent zunächst auf 50 und perspektivisch auf 53 Prozent steigen. Finanziert werden soll das unter anderem über eine verpflichtende, tarifvertraglich organisierte Betriebsrente – anstelle der von der Kommission vorgeschlagenen gesetzlichen Kapitalrente. Laut einer Insa-Umfrage im Auftrag der „Bild am Sonntag“ lehnen 68 Prozent der Befragten die geplante Abschaffung ab. Dieses Stimmungsbild erhöht den politischen Druck auf die Koalition zusätzlich.

Die wichtigsten Positionen im Überblick:

Dimension Status quo (geltendes Recht) Empfehlung der Alterssicherungskommission Position SPD (nach Sachsen-Anhalt) Position Union Abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren Ab 65 Jahren für Jahrgang 1964 und jünger; 64 Jahre und acht Monate beziehungsweise 64 Jahre und zehn Monate für die Jahrgänge 1962 und 1963 Vollständige Abschaffung zum frühestmöglichen Zeitpunkt Uneinheitlich: Klingbeil verteidigt die Abschaffung, Generalsekretär Klüssendorf hat große Vorbehalte Merz hält an der Abschaffung fest, sichert aber eine Übergangszeit zu Frührente mit Abschlag (35 Jahre) Ab 63 Jahren, 0,3 Prozent Abschlag pro Monat Altersgrenze auf 64 Jahre anheben, danach parallel zur Regelaltersgrenze Bislang kein eigenständiger Streitpunkt Als Teil des Gesamtpakets mitgetragen Übergangsfrist und Vertrauensschutz – Frühestmöglicher Zeitpunkt unter Wahrung des verfassungsrechtlichen Vertrauensschutzes Klose und Schmidt fordern fünf Jahre Übergang sowie Schutz für laufende Altersteilzeitverträge Frei signalisiert eine Härtefallregelung, die genaue Dauer bleibt offen Regelaltersgrenze nach 2031 67 Jahre ab Jahrgang 1964 Moderate Kopplung an die Lebenserwartung im Verhältnis zwei zu eins, etwa plus sechs Monate pro Jahrzehnt Von der SPD nicht grundsätzlich infrage gestellt Von Merz mitgetragen Alternatives Modell – – DGB-Chefin Fahimi fordert den Erhalt der Rente mit 63 sowie eine Anhebung des Rentenniveaus von 48 auf 50, perspektivisch 53 Prozent –

Was Berater ihren Mandanten zur Rente mit 63 jetzt raten können

Für die Beratungspraxis bleibt die wichtigste Botschaft klar: Rechtlich hat sich nichts geändert. Mandanten, die aktuell die Voraussetzungen für die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren erfüllen, können weiterhin nach geltendem Recht planen. Gleiches gilt für alle, die diese Voraussetzungen erst in den kommenden Jahren erfüllen werden. Überstürzte Rentenanträge allein aus Sorge vor einer möglichen Gesetzesänderung sind daher nicht angezeigt.

Die Jahrgänge 1962 und 1963 laufen ohnehin regulär aus der bisherigen Übergangsregelung heraus. Für sie liegt die abschlagsfreie Altersgrenze bereits heute bei 64 Jahren und acht Monaten beziehungsweise 64 Jahren und zehn Monaten. Ihr Rentenzugang fällt größtenteils noch in den Zeitraum bis 2030. Ab Jahrgang 1964 gilt die abschlagsfreie Altersgrenze von 65 Jahren. Dieser und jüngere Jahrgänge wären von einer Abschaffung am ehesten betroffen. Wie die Übergangsfrist konkret ausgestaltet wird, steht allerdings noch nicht fest.

Die vielzitierten 7,2 Prozent Rentenabschlag sind ein Rechenbeispiel, keine feststehende Größe für einen bestimmten Jahrgang. Sie ergäben sich nur, wenn ein künftig Betroffener statt der abschlagsfreien Rente mit 65 auf die Rente für langjährig Versicherte auswiche. Die verbleibenden 24 Monate bis zur Regelaltersgrenze würden dann mit dem gesetzlichen Abschlag von 0,3 Prozent pro Monat belegt. Bezogen auf die aktuelle Durchschnittsrente dieser Rentenart entspräche das rund 120 Euro monatlich, dauerhaft. Es handelt sich um ein Szenario zur Orientierung, nicht um eine Prognose für den individuellen Fall.

Wer aktuell eine Altersteilzeitvereinbarung abschließt oder plant, sollte die Diskussion um den Vertrauensschutz im Blick behalten. Sowohl Klose als auch Schmidt fordern ausdrücklich, bestehende Altersteilzeitverträge von einer Reform auszunehmen. Eine gesetzliche Festlegung dazu steht allerdings noch aus.

Für die betriebliche Altersversorgung ist zusätzlich relevant: Die Kommission empfiehlt separat, die Altersgrenze für den Zugang zur Altersteilzeit von 55 auf 58 Jahre anzuheben. Zudem soll das arbeitsrechtliche Blockmodell – Vollarbeit, gefolgt von vollständiger Freistellung – ganz abgeschafft werden. Das betrifft Versicherungsmakler mit Bezug zur betrieblichen Altersversorgung unmittelbar, da entsprechende Vereinbarungen häufig mit betrieblichen Zusatzleistungen verknüpft sind.