Pannenhilfe per App: Linexo erweitert Service für Radfahrer

Die Wertgarantie-Tochter Linexo erweitert die Funktionen ihrer App zum Start der Fahrradsaison. Radfahrende können darüber Werkstätten, Schlauchautomaten, Rettungspunkte und Polizeiwachen in der Nähe finden. Auch E-Bike-Ladestationen und fahrradfreundliche Unterkünfte werden auf einer Karte angezeigt.

Neu hinzugekommen sind eine Live-Wetterwarnung und eine Funktion zur Suche nach Abstellmöglichkeiten. Die Anwendung zeigt Stellplatzflächen sowie Fahrradgaragen und Fahrradparkhäuser an, in denen Räder abgestellt oder eingeschlossen werden können.

Wer sein Fahrrad oder E-Bike in der App registriert, erhält einen digitalen Fahrradpass. Darin sind die wichtigsten Angaben zum Bike hinterlegt, die im Fall eines Diebstahls für die Polizei relevant sind.

Pannenhilfe für registrierte Fahrräder

Über die App lässt sich im Pannenfall zudem ein Abholservice anfordern. Für neu registrierte Fahrräder und E-Bikes ist der Pick-up-Service sechs Monate lang kostenlos nutzbar, auch ohne bestehende Versicherung. Kunden mit Linexo Komplettschutz, der ab 6,50 Euro monatlich angeboten wird, können Schäden über die App melden und Vertragsangelegenheiten verwalten.

Auch die Aktion Stadtradeln verweist auf die App. Von Mai bis September sammeln dabei Hunderttausende Menschen Radkilometer für ihre Kommune. Linexo ist seit 2023 Partner der internationalen Fahrradkampagne.

Unterstützung für Stadtradeln-Teilnehmer

„Das ist eine echte Alltagshilfe! So steht dem gemeinsamen Kilometer-Sammeln nichts mehr im Weg“, sagt André Muno, Geschäftsführer von Klima-Bündnis Services, dem Initiator der jährlichen Fahrrad-Kampagne. Die Linexo App ist kostenfrei und für iOS und Android verfügbar.