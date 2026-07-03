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Ergo erweitert Technische Versicherungen für KMU deutlich

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Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
Foto: Ergo
Olaf Bläser, Vorstandsvorsitzender der Ergo Versicherung AG und Mitglied des Vorstands der Ergo Deutschland AG.

Ergo hat seinen Tarif für Technische Versicherungen umfassend überarbeitet. Kleine und mittlere Unternehmen erhalten erweiterten Schutz für Maschinen, Elektronik und Bauprojekte. Gleichzeitig hat der Versicherer auch an den Prämien geschraubt.

Die Ergo hat seinen Tarif für Technische Versicherungen neu aufgestellt. Zielgruppe sind kleine und mittlere Unternehmen, die ihre technischen Anlagen, Maschinen und Systeme absichern wollen. Der überarbeitete Tarif bündelt mehrere Sparten unter einem Dach: Maschinenversicherung für stationäre Anlagen inklusive optionaler Betriebsunterbrechungsdeckung, Maschinen- und Kaskoversicherung für fahrbare und transportable Geräte, Elektronik- und Photovoltaikversicherung sowie Bauleistungs- und Montageversicherung.

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Alle Produkte wurden auf die aktuellen GDV-Musterbedingungen umgestellt. Leistungslimits wurden angehoben, Erstrisiko- und Kostenpositionen ausgeweitet. „Technische Anlagen sind heute das Rückgrat vieler Betriebe – ihr Ausfall kann schnell existenzbedrohende Folgen haben“, sagt Stefan Kox, Bereichsleiter Technische Versicherungen bei der Ergo Versicherung AG. „Mit unserem neuen Tarif bieten wir einen deutlich erweiterten Schutz bei gleichzeitig attraktiven Prämien.“

So verzichtet die Ergo künftig auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit bis zu einer Schadenhöhe von 25.000 Euro sowie bei Obliegenheitsverletzungen bis 10.000 Euro. Ein Unterversicherungsverzicht gilt für Schäden bis 25.000 Euro, sofern die Abweichung zwischen Versicherungswert und Versicherungssumme maximal 20 Prozent beträgt.

Neue Deckungsinhalte: Daten, E-Ladesäulen und Landtechnik

Neu im Leistungsumfang ist die beitragsfreie Mitversicherung von Daten bis 25.000 Euro. Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge können ebenfalls in den Versicherungsschutz integriert werden. In der Maschinen- und Kaskoversicherung lassen sich nun auch fahrbare Geräte aus der Land- und Forstwirtschaft sowie der Kommunaltechnik absichern – eine Erweiterung des bislang versicherbaren Sachkreises.

Die maximale Versicherungssumme in den Sparten Elektronik und Bauleistung steigt von einer auf fünf Millionen Euro. Bestandskunden profitieren automatisch: Eine integrierte Leistungsverbesserungsgarantie sorgt dafür, dass verbesserte Bedingungen ohne Mehrbeitrag auch für bestehende Verträge gelten.

„Wir entwickeln auch unsere Technischen Versicherungen konsequent weiter, um den sich verändernden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden“, sagt Olaf Bläser, Vorstandsvorsitzender der Ergo Versicherung AG und Mitglied des Vorstands der Ergo Deutschland AG, zuständig für Schaden- und Unfallversicherung. „Unser Anspruch ist es, Unternehmen verlässlichen, zukunftsfähigen Schutz zu bieten, mit starken Leistungen, wettbewerbsfähigen Konditionen und Lösungen, die mit den technologischen Entwicklungen Schritt halten.“

Hochwasserrisiken bis Gefährdungsklasse 3 versicherbar

Spannend: Der neue Tarif ermöglicht zudem die Absicherung von Risiken in höheren Gefährdungsklassen bis zur Hochwassergefährdungsklasse 3. Damit reagiert Ergo auf veränderte Risikoprofile infolge zunehmender Wetterextreme.

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