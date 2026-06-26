Mittelstand im Fokus: HDI Global setzt auf standardisierte Deckungen und digitale Prozesse

HDI Global richtet sein Angebot für mittelständische Unternehmen neu aus. Der Corporate- und Spezialversicherer hat jetzt eine digitale Angebotsstrecke eingeführt, über die Vertriebspartner gezielt auf Mittelstandsprodukte zugreifen können. Auf Basis definierter Risikofragen lassen sich verbindliche Angebote erstellen und Deckungen direkt digital beauftragen. Als erstes Produkt wurde „Engineering concept focus“ angebunden, das Transport-Produkt „Warenversicherung focus“ soll im zweiten Halbjahr 2026 folgen.

Als Mittelstand definiert HDI Global Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 20 und 500 Millionen Euro. Diese sehen sich, so HDI, zunehmend mit sich überlagernden Risiken konfrontiert. Also Lieferkettenstörungen, die zu Betriebsunterbrechungen führen, oder Cybervorfälle, die Datenverluste und Haftungsansprüche nach sich ziehen.

Das Produktangebot umfasst fünf Sparten: Haftpflicht, Sach, Kraftfahrt, Technische Versicherung und Transport. Bei den Focus-Lösungen handelt es sich um standardisierte Bausteine, die auf reduzierte Komplexität ausgelegt sind. Sie sollen typische Risikoprofile des Segments abdecken. Ergänzend bietet HDI Lösungen für Cyberrisiken und Managementhaftung an.

Digitale Angebotsstrecke soll Durchlaufzeiten verkürzen

Stephan Geis, Managing Director Germany bei HDI Global, nennt die langjährige Zusammenarbeit mit mittelständischen Kunden und Maklern als Basis für das Engagement: „Damit profitiert auch der Mittelstand von unseren transparenten und schlanken Prozessen in der Risikoanalyse, der Angebotserstellung sowie der Vertragsdokumentation. Als verlässlicher Partner mit langfristigen Wachstumsambitionen im Mittelstand unterstützen wir unsere Geschäftspartner dabei, sich in einer zunehmend komplexen Risikolandschaft erfolgreich aufzustellen.“

Die strategische Einordnung des Segments unterstreicht auch Dr. Barbara Klimaszewski-Blettner, Vorstandsmitglied von HDI Global mit Zuständigkeit für Global Claims, Region DACH sowie People & Culture: „Der Mittelstand ist ein zentrales Wachstumssegment, das wir gezielt weiterentwickeln. Mit unserem Angebot zielgerichteter Produkte sowie mit unseren Expertenteams schaffen wir echten Mehrwert für den deutschen Mittelstand und unterstützen ihn dabei, seine Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.“

Seit 2021 verzeichnet HDI Global nach eigenen Angaben im Mittelstandssegment kontinuierlich steigende Nachfrage im Neugeschäft.