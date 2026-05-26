„Wir nutzen Marktvolatilität als Chance für unsere Kunden“

Herr Pietribiasi, mit dem Mediolanum Life Plan haben Sie eine fondsgebundene Lebensversicherung mit besonderem Beratungsansatz im Markt positioniert. Was unterscheidet dieses Produkt aus Ihrer Sicht grundsätzlich von klassischen Fondspolicen am Markt?

Pietribiasi: Der Mediolanum Life Plan ist einzigartig, weil er nicht nur Ersparnisse vor Wertverlust durch die Inflation schützen, sondern auch das Vermögen im Laufe der Zeit vermehren soll. Dafür kombinieren wir disziplinierte Anlagelösungen mit dem richtigen Anlageverhalten. Der Life Plan nutzt Marktvolatilität als Chance für die Kunden, statt sie als Risiko zu betrachten. Damit unterscheidet er sich grundlegend von den traditionellen fondsgebundenen Produkten, die es aktuell auf dem deutschen Markt gibt. Herkömmliche Lösungen bieten lediglich Zugang zu den Finanzmärkten. Weder helfen sie Kunden, von Schwankungen zu profitieren, noch bieten sie Beratern ein strukturiertes, automatisiertes und systematisches Konzept, um in volatilen Marktphasen bessere Ergebnisse zu erzielen. Doch gerade in den schwierigsten Momenten sind Kunden und Berater oft gezwungen, kurzfristig Entscheidungen zu treffen.

Der Mediolanum Life Plan verfolgt einen anderen Ansatz. Er ermöglicht es Beratern, bessere Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen – mithilfe eines automatisierten, strukturierten Services bleiben sie investiert, können sich auf ihre langfristigen Ziele konzentrieren und vermeiden emotionale Entscheidungen. Marktvolatilität wird als Chance betrachtet. Der Mediolanum Life Plan ist von Grund auf dynamisch konzipiert: Er erhöht bei Marktrückgängen automatisch die Anlagebeträge und sichert bei Aufschwüngen Gewinne, ohne dass Kunden oder Berater monatlich Entscheidungen treffen müssen.

Dank der Einbettung in eine Lebensversicherungsstruktur profitieren Kunden zudem von einer attraktiven, langfristig günstigen Besteuerung, Steuervorteilen bei Umschichtungen von Aktien in Euro-Rentenpapiere innerhalb des Vertrags sowie von effizienten Funktionen zur Nachlassplanung.

Das Ergebnis ist eine integrierte Lösung, die eine professionell verwaltete, gut diversifizierte Anlagestrategie mit einem schrittweisen Markteintritt über drei, vier oder fünf Jahre verbindet. Dabei wird stufenweise von einem risikoarmen Euro-Rentenfonds zu Aktien-strategien umgeschichtet. Und das alles verbunden mit allen Vorteilen einer Lebensversicherung. Das ist eine einzigartige Kombination auf dem deutschen Markt.

Welche Rolle spielt dieses Produkt in Ihrer Strategie für den unabhängigen Vermittler- und Maklermarkt?

Pietribiasi: Für Finanzberater in Deutschland verbindet der Mediolanum Life Plan schnelleres Geschäftswachstum mit durchweg besseren Ergebnissen für die Kunden. Mit dieser ausgereiften und ganzheitlichen Vermögenslösung können Berater ihr Angebot klar vom Wettbewerb abgrenzen und mehr bieten als ein eng gefasstes Anlageprodukt.

Der Life Plan ist konzipiert, das nachhaltige Geschäftswachstum von Finanzberatern zu unterstützen. Mit zunehmender Größe wird es schwieriger, bei einer breiten Kundenbasis auf jede Marktbewegung manuell zu reagieren. Der Mediolanum Life Plan begegnet dieser Herausforderung mit einem regelbasierten, automatisierten Anlagemechanismus, der kontinuierlich im Hintergrund läuft und jedes Kundenportfolio systematisch und einheitlich verwaltet. So können Berater mehr Kunden effizient betreuen und ihnen gleichzeitig maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

So schafft die Lösung Freiräume für andere Aufgaben – Berater gewinnen ihre wertvollste Ressource zurück: Zeit. Zeit, neue Interessenten anzusprechen. Zeit, die Beziehungen zu bestehenden Kunden zu vertiefen. Und Zeit, sich auf strategisches Wachstum zu konzentrieren.

Entscheidend ist, dass Berater dabei vertrauensvolle Ansprechpartner für ihre Kunden bleiben. Ihre Rolle verschiebt sich von der laufenden Portfolioanpassung hin zu einer stärker wertschöpfenden Kundenbetreuung. Dabei werden sie durch einen disziplinierten Rahmen unterstützt, der kontinuierlich im Interesse ihrer Kunden arbeitet.

Das bringt zwei Vorteile mit sich: Der Berater stärkt seine Rolle als wertvoller Experte und verbessert das Kundenerlebnis. Weniger Verwaltungsaufwand und mehr persönliche Begleitung sorgen dafür, dass Kunden sich dauerhaft gut betreut fühlen – nicht nur in Jahresgesprächen oder in Phasen erhöhter Marktvolatilität. Das Ergebnis ist ein Beratungsmodell, das auf langfristige Beziehungen, beständige Ergebnisse und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet ist – zum Vorteil für Berater und Kunden.

Viele Makler suchen heute Lösungen, mit denen sie ihre Kunden ganzheitlich bei Vermögensaufbau und Altersvorsorge begleiten können. Welche Beratungssituationen lassen sich mit dem Mediolanum Life Plan besonders gut abdecken?

Pietribiasi: Besonders wirkungsvoll ist der Mediolanum Life Plan, wenn Kunden langfristig Vermögen aufbauen oder wichtige Lebensabschnitte wie Ausbildung oder Ruhestand planen. Der Ausgangspunkt ist dabei immer ein klar definiertes Ziel: Wofür wird das Kapital benötigt? Für eine Wohnraumerweiterung, die Ausbildung eines Kindes, die Aufstockung des Ruhestandseinkommens oder die finanzielle Unterstützung der nächsten Generation?

Steht das Ziel fest, ist die nächste Frage der Zeithorizont. Gerade beim langfristigen Vermögensaufbau ist Zeit der wichtigste Verbündete. Denn: Je länger der Anlagehorizont, desto höher die Chance auf Erfolg. Verfügen Kunden bereits über einen größeren Kapitalbetrag, ist ein disziplinierter Einstieg unerlässlich. Um das Timing-Risiko einer sofortigen Einmalanlage zu vermeiden, setzt der Mediolanum Life Plan auf einen geplanten, schrittweisen Markteintritt.

Denn auch Abwarten ist keine neutrale Entscheidung. Bleibt Kapital ungenutzt, mindert Inflation fortlaufend seine Kaufkraft. Je weiter ein Ziel in der Zukunft liegt – sei es Ruhestand, Ausbildung oder der Kauf eines größeren Hauses oder einer Ferienwohnung –, desto stärker kann dieser Effekt die realen Ergebnisse belasten. Darin liegt die Stärke des Mediolanum Life Plan. Er verwandelt Abwarten in diszipliniertes, strukturiertes Handeln. Das Kapital wird schrittweise und automatisch eingesetzt, wobei sowohl der Durchschnittskosteneffekt als auch der Zinseszinseffekt genutzt werden. Die Strategie folgt klaren Regeln: Sie erhöht die Investitionen, wenn die Märkte fallen, und sichert Gewinne, wenn die Kurse steigen. Volatilität wird nicht nur ausgesessen, sondern gezielt genutzt. Das macht den Mediolanum Life Plan für Makler und Berater zu einer besonders wirksamen Lösung für eine Vielzahl von Beratungsszenarien. Er verbindet klare Zielorientierung mit einem disziplinierten Markteinstieg, verhaltensorientierter Unterstützung und langfristiger Beständigkeit.

Fondspolicen konkurrieren in der Beratung häufig mit ETF-Depots oder Vermögensverwaltungsmandaten. Mit welchen Argumenten können Vermittler ihren Kunden den Mehrwert einer Lösung wie dem Mediolanum Life Plan überzeugend darstellen?

Pietribiasi: Vergleiche mit ETFs oder diskretionären Mandaten liegen nah. Der Mediolanum Life Plan geht jedoch über eine reine Anlagelösung hinaus. Der zentrale Unterschied liegt im Umgang mit dem Anlegerverhalten. ETF-Portfolios und Mandate setzen voraus, dass Kunden in volatilen Märkten angemessen reagieren. Gerade dann fällt es jedoch oft am schwersten, rationale Entscheidungen zu treffen. Der Mediolanum Life Plan beseitigt diesen Faktor, indem er ihn direkt in die Struktur integriert. Das ist ein wesentlicher Fortschritt gegenüber klassischen Anlageprodukten.

Das zweite Alleinstellungsmerkmal ist professionelle Diversifikation. Der Mediolanum Life Plan investiert über drei Multi-Manager-Aktienfonds, die von spezialisierten Teams führender internationaler Vermögensverwalter gemanagt werden. Eine solche Diversifikation über verschiedene Manager, Anlagestrategien und Investmentprozesse hinweg lässt sich von einzelnen Finanzberatern oder Privatanlegern kaum eigenständig umsetzen.

Wichtig ist auch der rechtliche und steuerliche Rahmen der Lebensversicherung. Durch Vorteile bei der Besteuerung und bei der Nachlassplanung entsteht ein langfristiger Mehrwert, den ETFs oder diskretionäre Mandate in dieser Form nicht bieten können. So wird aus einer Anlagelösung ein umfassendes Instrument zur Vermögensplanung.

Berater können daher mit Überzeugung sagen: „Mit dem Mediolanum Life Plan profitieren Kunden von einer starken Anlagestrategie, der Expertise führender institutioneller Vermögensverwalter und den langfristigen Vorteilen einer Lebensversicherung – gebündelt in einer einzigen Lösung.“

Ein entscheidender Punkt für Makler ist die Flexibilität eines Produkts. Welche Möglichkeiten bietet der Mediolanum Life Plan etwa bei Einmalanlagen, laufenden Beiträgen, Zuzahlungen oder Entnahmen – und wie unterstützt das die langfristige Kundenbindung?

Pietribiasi: Beim Mediolanum Life Plan ist Flexibilität kein optionales Merkmal, sondern ein zentrales Gestaltungsprinzip. Eine Lösung für den langfristigen Vermögensaufbau muss sich sowohl an veränderte Marktbedingungen als auch an die sich wandelnden finanziellen Lebensumstände der Kunden anpassen können.

Diese Flexibilität zeigt sich bereits beim Einstieg. Die Übergangsphase ist nicht fest vorgegeben, sondern wird auf die Anlagesumme und das aktuelle Marktumfeld abgestimmt. Unter normalen Umständen profitieren größere Einmalbeträge von einem längeren, schrittweisen Einstieg – das Kapital wird gleichmäßig über einen längeren Zeitraum verteilt, um das Risiko eines ungünstigen Einstiegszeitpunkts zu verringern. Erscheinen die Märkte überbewertet, verlängert sich die Übergangsphase, um das Risiko von Investitionen nahe an Höchstständen zu reduzieren. Umgekehrt kann eine kürzere Übergangsphase in Zeiten vorübergehender Marktkorrekturen den Einstieg zu attraktiveren Bewertungen beschleunigen. Diese Anpassungsfähigkeit ermöglicht es Beratern, jede Anlage präzise und mit Zuversicht zu positionieren.

Auch über die anfängliche Anlage hinaus bleibt der Mediolanum Life Plan flexibel. Kunden können einen Einmalbetrag investieren, regelmäßige Beiträge leisten, bei Gelegenheit zusätzliche Einzahlungen vornehmen und bei Liquiditätsbedarf Teilentnahmen nutzen, ohne die übergeordnete Anlagestrategie zu beeinträchtigen. So passt sich die Lösung den tatsächlichen Lebensumständen an, statt diese in eine rigide Struktur zwängen zu wollen.

Für Berater ist diese Flexibilität auch im Hinblick auf die Kundenbindung besonders wertvoll, denn sie schafft natürliche, wiederkehrende Anknüpfungspunkte für eine laufende Kundenbetreuung: bei der Überprüfung von Zielen, der Anpassung der Beitragshöhe, der Neugewichtung von Risiken durch Umschichtungen von Fonds oder bei Veränderungen im privaten oder beruflichen Leben. Die Lösung entwickelt sich gemeinsam mit dem Kunden weiter und stärkt so die Rolle des Beraters als langfristiger Partner statt als Anbieter eines einmaligen Produkts.

Zugleich unterstützt diese Flexibilität genau das, was für den langfristigen Erfolg entscheidend ist: investiert zu bleiben. Die Börsengeschichte zeigt immer wieder, dass viele der stärksten Börsentage unmittelbar auf turbulente Marktphasen folgen. Wer in solchen Momenten aussteigt, kann seine Ergebnisse drastisch schmälern. Die Auswirkungen sind erheblich. Wer langfristig investiert bleibt, kann deutlich höhere Renditen erzielen als Anleger, die in schwierigen Marktphasen emotional reagieren und aus dem Markt aussteigen. Schon einen kleinen Teil der besten Börsentage zu verpassen, kann jahrelange Fortschritte zunichtemachen. Genau darin liegen die wahren Kosten angstgetriebener Entscheidungen.

Durch die Verbindung von Flexibilität mit einem strukturierten, regelbasierten Anlageansatz hilft der Mediolanum Life Plan Kunden, über Marktzyklen hinweg investiert zu bleiben und den Zinseszinseffekt als Wachstumsbeschleuniger zu nutzen. Makler und Berater erhalten mit dem Mediolanum Life Plan eine ganzheitliche Lösung, die die Kundenbindung langfristig stärkt und Flexibilität mit Zielorientierung und Struktur mit Überzeugung verbindet.

Viele Berater wünschen sich Produkte, die auch in turbulenten Kapitalmarktphasen eine strukturierte Anlagestrategie ermöglichen. Welche Mechanismen oder Investmentansätze bietet der Mediolanum Life Plan, um Anleger durch unterschiedliche Marktphasen zu begleiten?

Pietribiasi: Der Mediolanum Life Plan unterstützt Anleger in turbulenten Marktphasen mit einem präzisen, regelbasierten Anlagemechanismus, der Emotionen durch Disziplin ersetzen soll. Statt den gesamten Betrag auf einmal zu investieren, wird das Kapital zunächst in einen risikoarmen, kurzlaufenden Euro-Rentenfonds investiert und anschließend über einen festgelegten Zeitraum von drei, vier oder fünf Jahren schrittweise in Aktienfonds oder aktienorientierte Mischstrategien umgeschichtet.

Dabei passt der Mediolanum Life Plan das Einstiegstempo aktiv an die Marktbewegungen an. Die Stärke dieses Ansatzes zeigt sich besonders in unruhigen Märkten. Unter normalen Bedingungen erfolgt die Umschichtung in regelmäßigen Abständen in standardisierter Höhe. Bei fallenden Märkten beschleunigt der Mediolanum Life Plan den nächsten Investitionsschritt jedoch automatisch und erhöht das Engagement gezielt zu niedrigeren Kursen. Die Beschleunigung folgt klaren prozentualen Regeln: Bei einem Marktrückgang von 5 Prozent wird die nächste Umschichtung verdoppelt, bei 10 Prozent verdreifacht, bei 15 Prozent vervierfacht und bei 20 Prozent verfünffacht. Je stärker der Marktrückgang, desto größer der Investitionsschritt. So entsteht eine bewusst beschleunigte Durchschnittskostenmethode, bei der bei niedrigeren Kursen systematisch mehr investiert wird – automatisch, diszipliniert und ohne manuelles Eingreifen.

In Bullenmärkten agiert der Mechanismus ebenso konsequent in die Gegenrichtung: Er sichert Gewinne automatisch, indem er Erträge aus der Aktienstrategie in den risikoarmen Fonds zurückführt, sobald vordefinierte Schwellenwerte erreicht sind. So werden die Gewinne gesichert, das Risiko nach starken Kursanstiegen reduziert und Mittel geschaffen, um bei künftigen Marktkorrekturen erneut einzusteigen.

Für Anleger entfällt damit die schwierige Frage, wann sie bei Kursrückgängen zukaufen oder nach Kursanstiegen Gewinne mitnehmen sollen. Diese Entscheidungen – die in turbulenten Märkten besonders schwerfallen – werden automatisch innerhalb eines transparenten Rahmens getroffen. Das Ergebnis ist ein effizienterer durchschnittlicher Einstiegspreis und ein reibungsloserer Anlageverlauf über verschiedene Marktphasen hinweg.

Für Berater schafft dieser Mechanismus eine klare und glaubwürdige Grundlage, um Kunden durch verschiedene Marktzyklen zu begleiten. Der Mediolanum Life Plan ersetzt reaktive Entscheidungen durch einen disziplinierten, wiederholbaren Prozess, der Volatilität nicht als Bedrohung, sondern als strategischen Vorteil versteht. Kunden bleiben investiert, ihr Anlageverhalten wird strukturell gelenkt und Marktturbulenzen werden anhand vordefinierter Regeln bewältigt – nicht durch emotionale Entscheidungen.

Genau das suchen viele Berater heute: einen strukturierten Anlagemechanismus, der intelligent auf fallende und steigende Märkte reagiert, dafür sorgt, dass Kunden auch in unsicheren Zeiten investiert bleiben, und so zu beständigeren langfristigen Ergebnissen beiträgt – ohne auf Prognosen oder perfektes Timing angewiesen zu sein.

Dieser Artikel ist Teil des EXKLUSIV Mediolanum. Alle Artikel des EXKLUSIV finden Sie hier.