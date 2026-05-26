Vom Produkt zur Strategie

Denn genau hier lag bislang eine zentrale Schwäche klassischer Fondspolicen. Sie boten Zugang zu Kapitalmärkten und steuerliche Vorteile, überließen jedoch die konkrete Steuerung häufig dem Kunden oder Vermittler. Die Folge: prozyklisches Verhalten, emotionale Fehlentscheidungen und hoher Beratungsaufwand. In der Praxis zeigt sich immer wieder, wie schwer es vielen Anlegern fällt, diszipliniert investiert zu bleiben – insbesondere in turbulenten Börsenphasen. Moderne Produktansätze setzen deshalb an einem anderen Punkt an. Sie integrieren regelbasierte Mechanismen, automatisierte Umschichtungen und antizyklische Strategien direkt in die Police. Damit verändern sich auch die Rollen im Beratungsprozess. Vermittler werden entlastet, da operative Entscheidungen automatisiert im Hintergrund ablaufen. Gleichzeitig gewinnen sie Freiräume für das, was ihre eigentliche Stärke ist: strategische Begleitung, Zieldefinition und langfristige Planung. Für Kunden wiederum entsteht ein disziplinierter Rahmen, der die Chancen der Kapitalmärkte besser nutzbar macht.

Diese Entwicklung passt zu übergeordneten Trends im Markt: Automatisierung, Standardisierung und Skalierbarkeit gewinnen an Bedeutung – auch im Maklervertrieb. Fondspolicen entwickeln sich so vom reinen Produkt zu einem integrierten Lösungsansatz, der Investmentlogik, Versicherungsvorteile und Verhaltenssteuerung miteinander verbindet. Der Weg ist klar vorgezeichnet: Wer künftig bestehen will, muss mehr bieten als nur Zugang zum Markt.

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