EXTRA Kapitalanlage: Orientierung schlägt Prognose

Für Anleger wie für Berater bedeutet das vor allem eines: Prognosen verlieren an Wert, Orientierung gewinnt an Bedeutung. Zinsen sind zurück – und bleiben es. Nicht als Ausnahme, sondern als struktureller Faktor. Anleihen liefern wieder Erträge, aber keine Automatismen. Bonität, Laufzeiten und Geldpolitik verlangen Differenzierung. Auch an den Aktienmärkten ist 2026 kein Jahr für Bequemlichkeit. Die Zeit, in der wenige Tech-Giganten ganze Indizes trugen, neigt sich dem Ende zu. Künstliche Intelligenz bleibt ein Megatrend, doch die Gewinner dürften breiter gestreut sein – weniger Story, mehr Substanz.

Gleichzeitig verschiebt sich der Blick vieler Investoren: Private Markets, Infrastruktur, Edelmetalle und andere Sachwerte rücken stärker in den Fokus. Nicht aus Renditegier, sondern aus dem Bedürfnis nach Stabilität in einer Welt hoher Verschuldung und politischer Eingriffe. Nachhaltigkeit wiederum wird nüchterner betrachtet: weniger Moral, mehr ökonomische Relevanz für Cashflows, Bewertungen und Risiken. Über allem steht ein Leitmotiv, das Kapitalmarktexperten immer wieder betonen: Flexibilität. 2026 ist kein Jahr für starre Allokationen oder einfache Rezepte. Die klassische 60/40-Logik bröckelt, geopolitische Überraschungen bleiben wahrscheinlich, und Marktreaktionen folgen nicht mehr klaren Mustern. Für Berater und Vermittler liegt darin eine große Chance. Wer nicht die nächste Marktmeinung verkauft, sondern Struktur, Einordnung und Handlungsfähigkeit bietet, wird gebraucht. Der Kapitalmarkt 2026 belohnt keine Gewissheiten – aber er honoriert Kompetenz, Transparenz und Vertrauen.

Dieser Artikel ist Teil des EXTRA Kapitalanlage. Alle Artikel des EXTRA finden Sie hier.