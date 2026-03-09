Newsletter
Podcast
Videos
Suche

EXTRA Kapitalanlage: Orientierung schlägt Prognose

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Florian Sonntag
Frank O. Milewski, Chefredakteur Cash.

Die Kapitalmärkte haben ihre Unschuld verloren. Nach Jahren der Extreme – Nullzins, Inflationsschock, geopolitische Eskalationen – tritt 2026 keine neue Ruhe ein, sondern eine neue Normalität: komplexer, fragmentierter, anspruchsvoller.

Für Anleger wie für Berater bedeutet das vor allem eines: Prognosen verlieren an Wert, Orientierung gewinnt an Bedeutung. Zinsen sind zurück – und bleiben es. Nicht als Ausnahme, sondern als struktureller Faktor. Anleihen liefern wieder Erträge, aber keine Automatismen. Bonität, Laufzeiten und Geldpolitik verlangen Differenzierung. Auch an den Aktienmärkten ist 2026 kein Jahr für Bequemlichkeit. Die Zeit, in der wenige Tech-Giganten ganze Indizes trugen, neigt sich dem Ende zu. Künstliche Intelligenz bleibt ein Megatrend, doch die Gewinner dürften breiter gestreut sein – weniger Story, mehr Substanz. 

Gleichzeitig verschiebt sich der Blick vieler Investoren: Private Markets, Infrastruktur, Edelmetalle und andere Sachwerte rücken stärker in den Fokus. Nicht aus Renditegier, sondern aus dem Bedürfnis nach Stabilität in einer Welt hoher Verschuldung und politischer Eingriffe. Nachhaltigkeit wiederum wird nüchterner betrachtet: weniger Moral, mehr ökonomische Relevanz für Cashflows, Bewertungen und Risiken. Über allem steht ein Leitmotiv, das Kapitalmarktexperten immer wieder betonen: Flexibilität. 2026 ist kein Jahr für starre Allokationen oder einfache Rezepte. Die klassische 60/40-Logik bröckelt, geopolitische Überraschungen bleiben wahrscheinlich, und Marktreaktionen folgen nicht mehr klaren Mustern. Für Berater und Vermittler liegt darin eine große Chance. Wer nicht die nächste Marktmeinung verkauft, sondern Struktur, Einordnung und Handlungsfähigkeit bietet, wird gebraucht. Der Kapitalmarkt 2026 belohnt keine Gewissheiten – aber er honoriert Kompetenz, Transparenz und Vertrauen.

Dieser Artikel ist Teil des EXTRA Kapitalanlage. Alle Artikel des EXTRA finden Sie hier.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/extra-kapitalanlage-orientierung-schlaegt-prognose-712944/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.