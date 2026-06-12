Newsletter
Podcast
Videos
Suche
EXKLUSIV

Fußball-WM 2026 in Kanada, USA & Mexiko: Wer holt den Titel? Das sagt die Branche!

Veröffentlichung: - Lesezeit 5 min
Foto: mim232/Stock.Adobe.com
Die 23. Fußball-Weltmeisterschaft läuft. Wer Weltmeister wird, ist offen. Aber es gibt klare Favoriten. Klicken Sie sich durch.

Seit 11. Juni rollt der Ball bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada: Mit 48 Teams, 104 Spielen und 16 Spielorten ist es ein Turnier der Superlative, bei dem hunderte Millionen Fans mitfiebern. Doch wer holt den Titel? Und wie weit kommt Deutschland? Cash. hat die Branche um ihre WM-Prognosen gebeten. Klicken Sie sich durch!

Nico Auel, Vorstand, Munich Private Equity AG: „Portugal wird Weltmeister. Die meisten bewerten die Vergangenheit (Ronaldo) – ich investiere in die Zukunft (Vitinha & João Neves). Deutschland scheidet im Viertelfinale aus“.

Foto von Nico Auel
Nico Auel, Munich Private Equity (Foto: MPE/Stefanie Aumiller)
Lesen Sie hier, wie es weitergeht.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Startseite

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Das könnte Sie auch interessieren:
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/fussball-wm-2026-in-kanada-usa-mexiko-wer-holt-den-titel-das-sagt-die-branche-719873/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.