Fußball-WM 2026 in Kanada, USA & Mexiko: Wer holt den Titel? Das sagt die Branche!

Seit 11. Juni rollt der Ball bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada: Mit 48 Teams, 104 Spielen und 16 Spielorten ist es ein Turnier der Superlative, bei dem hunderte Millionen Fans mitfiebern. Doch wer holt den Titel? Und wie weit kommt Deutschland? Cash. hat die Branche um ihre WM-Prognosen gebeten. Klicken Sie sich durch!