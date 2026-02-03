Newsletter
Finexity-Aktie ab sofort auf Xetra handelbar

Veröffentlichung:
Foto: Finexity
Paul Huelsmann, CEO Finexity.

Die Finexity Group, Betreiber eines Handelsplatzes für tokenisierte Private-Market-Investments, gibt den Handelsstart im Xetra-System der Deutschen Börse bekannt. Wie die CEO Paul Huelsmann das Unternehmen damit positionieren will.

Die MWB Fairtrade Wertpapierhandelsbank AG als Designated Sponsor wird ab sofort den Handel von Finexity-Aktien begleiten und damit für mehr Liquidität und höhere Umsätze in der Aktie sorgen, teilt die Finexity mit. „Durch diesen Schritt werden wir mit der Finexity Group unsere Kapitalmarktpräsenz deutlich verstärken. Für viele unserer ausländischen Bestandsaktionäre ist eine Xetra-Notiz eine Voraussetzung, um weiter zu investieren. Mit diesem Schritt erschließen wir neue und bekannte Investorenkreise“, so Paul Huelsmann, CEO der Finexity.

Strategisch positioniert sich Finexity als Infrastruktur- und Kapitalmarktplattform für tokenisierte Wertpapiere. Der strategische Fokus liegt demnach auf dem Ausbau einer integrierten, regulatorisch eingebetteten Plattform, die Emission, Strukturierung, Handel und Distribution illiquider und semi-liquider Anlageklassen verbinde. Damit schaffe Finexity in traditionellen Private-Market-Segmenten investierbare, kapitalmarktfähige Produkte für ein erweitertes Anlegeruniversum, insbesondere institutionelle und semi-professionelle Investoren.

Gleichzeitig treibt die Gesellschaft den Angaben zufolge die Skalierung ihres Geschäftsmodells voran. Zentrale Bausteine sind demnach der kontinuierliche Ausbau des Ökosystems aus Emittenten, Distributionspartnern und institutionellen Marktteilnehmern, die Weiterentwicklung der technologischen und operativen Infrastruktur sowie Maßnahmen zur nachhaltigen Erhöhung von Sichtbarkeit und Liquidität. Die Stärkung der Kapitalmarktpräsenz, einschließlich der Anbindung an zentrale Handelsplätze und intensivierten Investor Relations-Aktivitäten, sei Bestandteil dieser Strategie und bilde die Grundlage für die nächste Phase der operativen und kapitalmarktseitigen Entwicklung der Finexity Group.

