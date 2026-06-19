Fonds-Zielvolumen erreicht: Habona investiert in vier Nahversorger

Die Habona Invest Gruppe hat für den geschlossenen Publikumsfonds Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 08 vier Nahversorgungsimmobilien erworben. Das Transaktionsvolumen der vier Ankäufe liegt nach Angaben des Unternehmens insgesamt bei rund 23 Millionen Euro.

Die Objekte befinden sich in Niedersachsen und Bayern. Sie sind an etablierte Betreiber vermietet, wobei die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge bei knapp 15 Jahren liegt. Mit diesen Ankäufen hat der Fonds sein Zielvolumen von rund 68 Millionen Euro erreicht. Weitere Ankäufe folgen der Mitteilung zufolge in Kürze für den Folgefonds Habona Deutsche Nahversorgungsimmobilien Fonds 09.

In Niedersachsen hat das Unternehmen zwei Standorte übernommen. In Alfeld erwarb Habona einen im Jahr 2025 fertiggestellten Nahversorgungsstandort mit rund 2.450 Quadratmetern Mietfläche. Hauptmieter ist Rewe, ergänzt durch ein Subway-Restaurant. Der zweite Standort befindet sich in Isernhagen bei Hannover. Die Immobilie umfasst mehr als 2.300 Quadratmeter Mietfläche und wird von einem Rewe-Supermarkt sowie einem Getränkemarkt genutzt. Verkäufer beider Objekte ist die VSP Gruppe aus Hildesheim.

Investitionen in Ganderkesee und Ustersbach

Im niedersächsischen Ganderkesee wurde ein im Jahr 2024 errichteter Netto Marken-Discount erworben. Die Immobilie verfügt über rund 1.200 Quadratmeter Mietfläche und übernimmt eine Versorgungsfunktion im nördlichen Gemeindegebiet. Ergänzend wurde in Ustersbach im Landkreis Augsburg ein neu errichteter Edeka-Markt mit rund 1.600 Quadratmetern Mietfläche erworben. Der Standort liegt direkt an der Bundesstraße 300 und trägt zur Versorgung der Gemeinde und ihres Umlands bei. Verkäufer ist ein lokaler Projektentwickler.