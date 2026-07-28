Solvium Logistic Fund One erreicht volle Kapitalrückführung und erste Erträge

Solvium kündigt für den in Auflösung befindlichen geschlossenen Publikums-AIF „Solvium Logistic Fund One“ eine weitere Auszahlung von rund fünf Millionen Euro an. Nach Angaben des Unternehmens soll die Zahlung Mitte September 2026 an die Gesellschafter erfolgen und rund 57,4 Prozent des eingezahlten Kommanditkapitals entsprechen.

Für Anleger der ersten Stunde erhöht sich der kumulierte Mittelrückfluss damit auf rund 114,8 Prozent der Einlage. Bei später beigetretenen Anlegern richtet sich die Höhe der Auszahlungen nach dem jeweiligen Beitrittszeitpunkt.

Mit der angekündigten Auszahlung wird das eingezahlte Kommanditkapital vollständig zurückgeführt sein. Darüber hinaus erhalten die Anleger erste Ertragsauszahlungen. Der 2020 aufgelegte Fonds investierte mittelbar über Zielgesellschaften in Standardcontainer, Wechselkoffer und Güterwagen.

Verkäufe abgeschlossen, Liquidation läuft

Grundlage der Auszahlung ist der Verkauf der letzten Zielgesellschaft einschließlich aller Güterwagen, der den Angaben zufolge am 16. Juni 2026 abgeschlossen wurde. Damit sind sämtliche Vermögensgegenstände des Fonds veräußert. Bereits im Dezember 2025 hatte Solvium rund 3,6 Millionen Euro als Kapitalrückzahlung an die Gesellschafter ausgezahlt.

Die Liquidation der Fondsgesellschaft soll nun zügig abgeschlossen werden. Verbleibende Liquiditätsüberschüsse von voraussichtlich fünf bis zehn Prozent des eingezahlten Kommanditkapitals sollen anschließend als Schlusszahlung an die Anleger ausgekehrt werden. Die ursprüngliche Zielrendite soll nach der Schlusszahlung voraussichtlich erreicht werden, so Solvium.

Vorzeitige Auflösung

Der Fonds wird damit etwas früher aufgelöst als geplant. Zur Vorgeschichte: Als Kapitalverwaltungsgesellschaft des Solvium Logistic Fund One hatte ursprünglich die Adrealis Service Kapitalverwaltungs-GmbH fungiert, bis die Aufsichtsbehörde BaFin dieser im August 2023 die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb einer KVG entzogen hatte. Danach musste die Fondsgeschäftsführung ausgetauscht und die Liquidation angemeldet werden. Nachdem die Anleger der vorzeitigen Auflösung des Fonds zugestimmt hatten, hatte die neue Fondsgeschäftsführung die Veräußerung der Assets in die Wege geleitet.

Aktuell befindet sich der „Solvium Transportlogistik Fonds“ im Vertrieb. Der Artikel-8-AIF soll in Güterwagen, Container und Wechselkoffer investieren. Derzeit bereitet Solvium die ersten Investitionen für den Fonds vor.