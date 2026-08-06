Neuer Dachfonds von Munich Private Equity setzt auf institutionelles Portfolio

Munich Private Equity bringt mit dem MPE Direct Return 7 einen neuen Private-Equity-Dachfonds für Privatanleger auf den Markt. Anleger können sich ab 5.000 Euro an einem bereits weitgehend aufgebauten institutionellen Fondsportfolio beteiligen.

Munich Private Equity startet den Vertrieb des neuen Private-Equity-Dachfonds MPE Direct Return 7. Wie das Unternehmen mitteilt, erhalten Privatanleger damit ab einer Zeichnungssumme von 5.000 Euro Zugang zu einem diversifizierten Portfolio ausgewählter Private-Equity-Fonds. Investiert wird schwerpunktmäßig in mittelständische, nicht börsennotierte Unternehmen in Nordamerika und Europa.

Für den Fonds wurde demnach eine Sondertranche in Höhe von zehn Millionen Euro an einem institutionellen Fondsportfolio reserviert. Dieses Portfolio wurde von der Schwestergesellschaft Munich Private Equity Partners für institutionelle Investoren strukturiert und ist den Angaben zufolge bereits zu großen Teilen aufgebaut.

„Mit dem Direct Return 7 beteiligen sich Privatanleger an einer Auswahl von Private-Equity-Fonds, die für institutionelle Investoren zusammengestellt wurde“, sagt Norman Lemke, Mitgründer und Vorstand von Munich Private Equity.

Bereits aufgebautes Fondsportfolio

Lemke verweist zudem auf die bereits fortgeschrittene Strukturierung des Portfolios. „Da ein großer Teil des Fondsportfolios bereits feststeht, verkürzt sich die übliche Aufbauphase des Dachfonds. Das unterscheidet den MPE Direct Return 7 von Angeboten, bei denen die Zielfondsauswahl erst nach Platzierungsbeginn schrittweise erfolgt.“

Nach Angaben des Unternehmens umfasst das Portfolio bereits 13 Private-Equity-Fonds. Die meisten dieser Zielfonds haben ihr Fundraising abgeschlossen und waren überzeichnet. Im Unterschied zur „International-Serie“ von Munich Private Equity ist beim Direct Return 7 nur eine Investitionsrunde vorgesehen. In Verbindung mit dem bereits weitgehend aufgebauten Portfolio soll dies zu einer kürzeren Fondslaufzeit führen.

Platzierung bis Ende 2026 geplant

Der Fonds ist als geschlossener Alternativer Investmentfonds (AIF) konzipiert. Die Platzierungsphase läuft nach Unternehmensangaben vom 1. August bis zum 31. Dezember 2026 oder endet vorzeitig, sobald das geplante Platzierungsvolumen von zehn Millionen Euro erreicht ist. Die Auszahlungsphase soll am 1. Januar 2031 beginnen. Die Grundlaufzeit des Fonds ist bis zum 31. Dezember 2037 vorgesehen.