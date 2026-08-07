Primus Valor erweitert Wohnimmobilienfonds um Portfolio mit 344 Wohnungen

Primus Valor treibt den Ausbau des Wohnimmobilienfonds ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus voran. Mit dem Erwerb eines Portfolios in Franken und Unterfranken wächst das Investitionsvolumen auf fast 85 Millionen Euro. Welche Strategie dahinter steht.

Primus Valor hat für den Wohnimmobilienfonds ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus (ICD 14 R+) ein weiteres Wohnungsportfolio erworben. An den Standorten Aschaffenburg, Erlenbach, Kitzingen, Nürnberg und Schweinfurt umfasst der Zukauf 344 Wohneinheiten mit einer Gesamtfläche von knapp 24.000 Quadratmetern, wie das Unternehmen mitteilt.

Die Gesamtinvestition einschließlich Ankaufsnebenkosten sowie geplanter Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen beläuft sich auf rund 38 Millionen Euro. Das Portfolio besteht ausschließlich aus Wohnimmobilien. Gewerbeeinheiten sind nicht enthalten.

Sanierung als Bestandteil der Fondsstrategie

Ein wesentlicher Bestandteil der Investition sind umfangreiche Renovations- und Modernisierungsmaßnahmen. Mehr als 20 Prozent der Gesamtinvestition entfallen den Angaben zufolge auf diesen Bereich. Damit setzt der Fonds seine Renovation-Plus-Strategie auch bei diesem Ankauf fort. Ziel ist es, die Energieeffizienz der Gebäude zu verbessern, die Wohnqualität zu erhöhen und zusätzliche Entwicklungspotenziale im Bestand zu erschließen.

Nach Angaben des Unternehmens eröffnet das aktuelle Marktumfeld wieder Investitionsmöglichkeiten in Bayern, die aufgrund des früher deutlich höheren Preisniveaus in den vergangenen Jahren schwerer umsetzbar gewesen wären. Hinzu kommt die im Bundesvergleich niedrige Grunderwerbsteuer von 3,5 Prozent.

Fondsvolumen wächst auf fast 85 Millionen Euro

Mit dem jüngsten Ankauf steigt das Gesamtinvestitionsvolumen des ICD 14 R+ auf nahezu 85 Millionen Euro. Die Zahl der Wohneinheiten erhöht sich auf insgesamt 727. Der Fonds verfolgt weiterhin eine antizyklische Ankaufsstrategie und nutzt nach Unternehmensangaben die aktuelle Marktphase für weitere Investitionen. Der ICD 14 R+ befindet sich noch bis Ende 2026 in der Platzierung.